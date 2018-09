Povětkin boxuje za Rusko. Chci přivést tituly těžké váhy domů, říká před bitvou s Joshuou

Britský boxer Anthony Joshua obhajuje tituly mistra světa v těžké váze. Ve Wembley ho v sobotu večer vyzve Alexander Povětkin z Ruska.

Dlouho se to téma neotevíralo, Pandořina skřínka zůstávala schována a pevně zamčena. Až na začátku tohoto týdne ji odemkl Eddie Hearn, britský promotér, který stojí za dosavadní kariérou Anthonyho Joshuy. „On a jeho tým vědí, že nebojuje jen za sebe, ale za svůj národ. Je to pro něj poslání, musí Brita na jeho půdě porazit,“ pronesl Hearn.

Na co narážel, není těžké uhodnout. Už tak napjaté vztahy mezi ostrovní zemí a vlastí devětatřicetiletého Alexandra Povětkina se ještě více vyostřily po březnové otravě novičokem agenta Sergeje Skripala a jeho dcery letos v březnu v britském Salisbury.

Na první pohled se může zdát, že bijec přezdívaný „Ruský vítěz“ nemá s politikou, stejně jako jeho rival, nic společného. Jenže Povětkin, to je trochu jiný příběh. Když v roce 2004 ovládl olympijské hry v Aténách, uvažoval o tom, že s boxem skončí. Nakonec se tak nestalo. Názor změnil po návštěvě Kremlu, kam si jej pozval ruský prezident Vladimir Putin.

Alexander Povetkin na tiskové konferenci

Oba muži k sobě mají stále blízko. Lídr východní mocnosti boxerovi často posílá povzbudivé vzkazy před zápasy. Po každém mu volá ještě do šatny. Povětkin, který dosud prohrál v profesionálním ringu pouze v říjnu 2013 doma v Moskvě s ukrajinskou legendou Vladimirem Kličkem, vstupuje mezi šestnáct provazů na nacionalistickou píseň Rus od Nikolaje Jemelina. Teprve poté odkládá svůj náhrdelník, na němž je replika sekery patřící slovanskému pohanskému bohovi hromu a blesku Perunovi.

Přesto na čtvrteční tiskové konferenci z jeho úst na toto téma nezaznělo ani slovo. „Když jsem bojoval proti Kličkovi, nebyl jsem tak silný a dobrý, jako jsem nyní. Tohle je pro mne nejtěžší zkouška kariéry. A já jsem na ni připravený,“ pronesl skrze překladatele milovník seskoků s padákem a majitel staré motorky značky Yamaha.

Joshua chce Wildera

„Každý velký kluk má svoji slabinu,“ pousmál se málomluvný muž, který žije spokojený život s manželkou Jevgenijí, se kterou si řekli ano v Česku a společně vychovávají dceru Arinu. Tu má Povětkin s předchozí ženou Irinou.



Byť je Povětkinovým vzorem legendární „Zvíře“ Mike Tyson, od jednoho z nejlepších ruských boxerů historie se žádných velkohubých prohlášení nedočkáte. Důkazem budiž aktuální zápas, kdy se při každém setkání soupeři vždy na závěr při podání rukou poklonil. Rozhovory pak dává zcela výjimečně i domácím médiím.



Pokud by ale v sobotu v noci vyhrál, mediálním povinnostem by se nevyhnul ani on. „Jediné, co mne zajímá, je to, abych přivezl ty tituly domů,“ dodává rodák z Kursku. Je ale jasné, že jeho protivník má zcela opačný názor. „Pořád mám ještě nějaké triky v rukávu. Pořád jako boxer rostu a zlepšuji se. Bude to velká show, tomu věřte. A byť pro mě není knockout primární, budu ji chtít ukončit v osmém nebo devátém kole,“ prohlásil sebevědomě brzo devětadvacetiletý Joshua.

Anthony Joshua na tiskové konferenci před zápasem s Alexanderem Povetkinem

Obr z Watfordu a držitel titulů organizací WBA, IBF a WBO momentálně platí za možná největší britskou sportovní hvězdu. Jen za zápas s Povětkinem má garantováno 25 milionů dolarů (soupeř necelých deset). Další miliony vydělává díky sponzorům. Tím nejvýraznějším budiž oděvní sportovní gigant Under Armour, jenž má sídlo v zámoří. A tam by také rád co nejdříve zamířil bijec s jednoduchou přezdívkou „AJ“. Má pro to – na první pohled – celkem jednoduchý nástroj. Vedle partnerství s gigantem v oboru placených sportovních streamů DAZN také velkého rivala Deontaye Wildera, neporaženého Američana a šampiona WBC.

Jenže oba kohouti se zatím na vzájemném střetu nejsou schopni domluvit. Že vše hapruje především na finanční otázce, není třeba dodávat. Oba si ale moc dobře uvědomují, že se navzájem potřebují. Pokud Joshua zvládne svoji dnešní ruskou překážku, téma střetu s Wilderem se znovu otevře. Proti ale bude nejen Povětkin, ale celé Rusko... Koneckonců i sám vyzyvatel tvrdí: „To on je pod větším tlakem!“ Proti bude celé Rusko.