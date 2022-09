Utkání na fotbalovém šampionátu budou bez alkoholu. Katar zřídí „pařicí“ zóny

Ivan Hašek

Podle trenéra Ivana Haška, který v oblasti Středního východu včetně Kataru působí již řadu let, je naprosto v pořádku, že si pořadatel MS 2022 určuje míru možnosti konzumace alkoholu. „Poptávka po alkoholu je tam především od cizinců, místní ho tolik nepijí. Přístup v arabských zemích k alkoholu však už dneska není tak radikální jako dřív. Myslím, že do budoucna se to bude ještě víc uvolňovat,“ říká Hašek pro Lidovky.cz s tím, že například pivo v Kataru v licencovaných hotelech stojí v přepočtu kolem 300 korun. Místní samospráva podle něj neobvyklou situaci umocněnou přívalem zahraničních návštěvníků zvládne. „Fanoušci tam stráví nějaký čas, určité množství alkoholu požijí, takže na nějaké excesy určitě jako vždy dojde. Zároveň budou poučeni, jak se mají chovat, takže všichni, kdo se budou v Kataru zrovna nacházet, se situaci přizpůsobí, aby nedocházelo k extrémům.“