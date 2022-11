Problémy s vlajkou, napjaté vztahy navenek i uvnitř. I tak může Írán proti nenáviděným Američanům završit senzační postup

Nečekaná oslava. Takto slavili íránští fotbalisté výhru nad nenáviděným rivalem z USA na světovém šampionátu 1998. Tehdy z toho postup do osmifinále nebyl. Pokud by ale zvítězil asijský celek i dneska, poprvé v historii by se protlačil do play off MS. foto: Profimedia.cz