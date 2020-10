Moravany označil Berbr za Asiaty, jednoho si ale hýčkal. Cesta před problémy za škraloupem do Čech

Praha O Moravanech padlý fotbalový despota Roman Berbr často mluvil jako o Asiatech. Jednoho z nich přesto svojí dlouholetou přízní poctil. Rozhodčího a civilním zaměstnáním policistu Roberta Hájka, za nímž v posledních letech stojí vzestup fotbalu v Rajhradicích na Brněnsku, však Berbrova náklonnost dovedla až k potížím se zákonem.

Od minulého pátku je Hájek jedním z dvacítky funkcionářů, rozhodčích a dalších šíbrů, které policie viní z rozsáhlé korupce a manipulací s výsledky v českých soutěžích.

Konkrétně podle ní loni přijal úplatek ve výši „nejméně 100 tisíc korun“ za to, že Vyšehrad v třetiligovém zápase vyhraje nad Živanicemi. Vyšehrad zvítězil 2:1 a Hájek peníze dostal.

Protože je vyšetřovaný na svobodě, mohl v pátek na svém mobilu přijmout hovor. Nenechal ho však trvat moc dlouho.

„Předpokládám, že čtete články, které vycházejí den za dnem. Všem vašim kolegům jsem sdělil, a říkám to ve vší slušnosti i vám, že bohužel nemůžu v této věci nic říct,“ uvedl, počkal na rozloučení a zavěsil.



Poslední hvizd na Moravě

Kde se v českých fotbalových strukturách vzal rozhodčí z jihomoravské obce pár kilometrů na jih od Brna? Přesunul se tam po vyhazovu z moravských soutěží, který přišel po odřízení před třemi lety hraného skandálního zápasu Valašské Meziřící - Mohelnice.

A přestože se korupce vyšetřovala (a v části případu také u soudu prokázala) výhradně mezi hráči obou týmů, i rozhodčí se tehdy do dění zápasu podle přímých aktérů zapsal nepřehlédnutelně. Hájek tehdy nařídil dvě penalty, které „pomohly“ ke konečnému skóre 2:1 pro domácí Valašské Meziřící. Závěrečný hvizd, kterým tohle podivné utkání ukončil, byl pro Hájka tím posledním na moravských hřištích.

Protože se nespokojenost s jeho vystupováním stupňovala, Řídící komise pro Moravu ho z listiny rozhodčích vyškrtla.

V Čechách reputace kontroverzního policisty tamní řídící komisi až tak nevadila, a tak ho obratem pojala za svého. Pravděpodobně mu k tomu pomohla i loajalita k Berbrovi, na jehož podporu organizoval petice mezi členy profesionálního rozhodcovského sboru, když se Berbr dostával do úzkých, a v jehož prospěch svědčil i u soudu.

Tak se „Asiat“ dostal do světa, kam měl následně lákat další moravské rozhodčí, protože se tam prý dalo lépe vydělat.

„Pro mě osobně je naprosto neslučitelné to, co je předmětem obvinění, s tím, že by se mělo jednat o policistu a člověka činného ve veřejném životě jako zastupitel obce Rajhradice,“ reagoval v pátek na dotaz MF DNES předseda jihomoravského fotbalu Vladimír Kristýn.

Z ligy ho vykázal Listkiewicz

Hájkova odměna za výhru v ČFL: 100 tisíc korun * Jméno rajhradického rozhodčího, fotbalového činovníka a zastupitele Roberta Hájka se v probíhající korupční kauze objevuje v případě loňského zápasu ČFL mezi Živanicemi a Vyšehradem, po němž měl za ovlivnění výsledku ve prospěch Vyšehradu inkasovat nejméně 100 tisíc korun.

* Hájek, který měl být na utkání účelově nominován na základě pokynu Romana Berbra, odpískal pro Vyšehrad penaltu a pomohl mu otočit skóre z 1:0 pro domácí na konečných 1:2. * „Nikdy nás doma nikdo od první minuty takhle neřezal. Reálně jsme pak uvažovali, že úplně skončíme, i kvůli hráčům. Že příští rok už nebudeme pokračovat,“ odplivl si následně živanický předseda Petr Špaček. Za kritiku poměrů byl poté vyloučen z Fotbalové asociace ČR (FAČR). * Hájkův „honorář“ měl podle policie po utkání předat vyšehradský sportovní ředitel Roman Rogoz. „Před hlavním vchodem do sídla FAČR předal Roman Rogoz cestou Jana Hořejšího, sekretáře Řídící komise pro Čechy, za takto ovlivněný zápas Robertu Hájkovi plnění ve formě finanční hotovosti ve výši nejméně 100 000 Kč, které Robert Hájek přijal jako odměnu za ovlivnění zápasu,“ citoval z policejního dokumentu server Lidovky.cz.

Nebylo by překvapením, kdybyste o Hájkovi slyšeli úplně jiná hodnocení v Rajhradicích, kam se před lety přistěhoval. Tamní fotbal zvedl do 1. A třídy, kterou tým v probíhající sezoně vede.

Na republikové úrovni už je to výrazně jiné. Z listiny profesionálních rozhodčích ho vykázal někdejší polský předseda Michal Listkiewicz v roce 2016 a následně se tento „horký brambor“ vrátil na Moravu, kde dopískal o rok později. Tehdy se tradovalo, že je to kvůli potenciálnímu střetu zájmů, protože se stará o jihomoravský klub.

„Ve skutečnosti jsme s ním na Moravě nechtěli mít nic společného,“ řekl o Hájkovi tento týden bývalý rozhodčí Antonín Kordula.

Kamarád, pokud vás potřebuje, ale nemilosrdný kat, když musí tnout do živého - tak se o Hájkovi mluvilo. Po přesunu do českých soutěží to dotáhl až do pozice předsedy Komise rozhodčích na Pardubicku. Z této funkce podle informací MF DNES rezignoval po vypuknutí aktuální aféry. „Na nějaké základní úrovni by zase pískat mohl, ale to doufám, že nikdy nenastane,“ podotkl Kristýn.

Zvěstí, která v moravském fotbale v posledních dnech rezonovala, byla i údajná snaha prosadit jako nového předsedu Komise rozhodčích FAČR Oldřicha Racka z Brna. Navrhnout to měla Zbrojovka Brno, o čemž informoval server Seznam Zprávy.

Komisi rozhodčích potřebuje FAČR složit co nejdřív, protože je to nezbytné pro pokračování profesionálních soutěží. Rackovo jméno údajně nadhodil další bývalý arbitr Ondřej Pelikán, stávající vedoucí Tréninkového centra mládeže v Brněnských Ivanovicích, kde působí i Zbrojovka.

„Tomu se můžu jen smát,“ odmítl zákulisní verzi Pelikán. „Z mé hlavy to rozhodně nebylo a já si ani nemyslím, že by pan Racek chtěl kandidovat na předsedu komise rozhodčích. Je to dezinformace. Nemyslím, že by s ním někdo o této variantě mluvil, a to ani neformálně,“ upřesnil.

Včera navečer se podobným způsobem ohradil i Racek, proděkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

„Nikdy jsem nebyl osloven jako případný předseda Komise rozhodčích. Samozřejmě se mi nelíbí reakce některých sdělovacích prostředků, kde jsem byl zmiňován v souvislosti s tímto místem, o které jsem se ani neucházel,“ sdělil v zaslané SMS.