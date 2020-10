Za plichtu se úplatky vracely. Podívejte se do fotbalového podsvětí, policie zmapovala devět cinklých zápasů

PRAHA Policie při sledování skupiny okolo Romana Berbra zmapovala devět utkání, která měly ovlivnit úplatky. Rozsah skandálu dokládá nejen počet „cinklých“ duelů 2. a 3. ligy, ale především ochota sudích pískat za úplatky. Pokud se obvinění potvrdí v případném soudním procesu, půjde o největší kauzu českého fotbalu v novodobé historii.

Kuriózně působí i zjištění, že sudí byli připraveni v případě neúčinně zmanipulovaného utkání peníze vracet. Ač se zápasy týkaly především FC Slavoj Vyšehrad, detektivové nachytali i další problémové „mače“, v nichž se angažoval nechvalně známý Martin Svoboda alias Chřestýš.



Hlavní roli však měl místopředseda Fotbalové asociace ČR Berbr a jeho známý a šéf Vyšehradu Roman Rogoz. Sekundovali jim Michal Káník a Tomáš Grímm.

Policie zasahovala i na FK Slavoj Vyšehrad.

„V období nejméně od května 2019 do současnosti se účastnili jako členové organizované zločinecké skupiny zaměřené na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti s cílem získat neoprávněný majetkový či nemajetkový prospěch a dále narušit regulérnost a řádný průběh fotbalových soutěží, jež měly odraz zejména v činnosti sázkových společností. Tato trestná činnost spočívala zejména v ovlivňování výsledků fotbalových utkání ligových soutěží Fortuna: Národní fotbalové ligy a Fortuna: České fotbalové ligy,“ popsali policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v obvinění, jež Lidovky.cz získaly.



K prohře konkurenta přes úplatek

Když loni v květnu fotbalisté SC Olympia Radotín vyběhli dopoledne na trávník proti FK Dobrovice, zřejmě netušili, že tentokrát nemají šanci zvítězit, ani kdyby jim přál sám fotbalový bůh. Soupeř měl totiž pojištěnou výhru pomocí zákulisní dohody.

Detektivové už ale několik měsíců podezřelou skupinu fotbalových funkcionářů, která místo férových soubojů chtěla zajistit protekci svému favoritovi, sledovala. Gang zajišťoval ochranu třetiligovému FC Slavoj Vyšehrad. Policisté zjistili, že výsledek utkání den předtím domlouval sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz. Partnerem mu byl hlavní sudí.

„Rogoz společně s Michalem Káníkem, osobou se znalostí a kontakty ve fotbalovém prostředí, dne 3. května 2019 kontaktovali fotbalového rozhodčího Tomáše Grímma s nabídkou, aby za přesně nezjištěnou slíbenou výši finančního plnění svým výkonem rozhodčího ovlivnil utkání ve prospěch FK Dobrovice, resp. ztráty soutěžních bodů pro SC Olympia Radotín, přímého soupeře FC Slavoj Vyšehrad o postup do Fortuna: Národní ligy, na které byl delegovaný Řídící komisí pro Čechy jako hlavní rozhodčí, kdy Tomáš Grímm tuto nabídku neodmítl,“ popsali vyšetřovatelé v obvinění. Peníze zabraly. Radotín prohrál 1 : 0 po penaltách.

A v ovlivnění zápasu se tentýž den před utkáním angažoval i místopředseda Fotbalové asociace Roman Berbr. Také on intervenoval u Grímma ve prospěch soupeře Radotína. Ani s tím se ale skupina nespokojila a snažila se zajistit si „správný“ výsledek u Dobrovic.

Policie zasahovala na několika místech spojených s fotbalem včetně sídla druholigového Vyšehradu.

Na jeho hráče apelovali, aby se nedal koupit, pokud by se objevila snaha uplácet ze strany Radotína. „Rogoz na osobní schůzce konané dne 3. května 2019 v Orea Hotel Pyramida na nabídl přesně nezjištěnou výši finančního plnění Petrovi Lukášovi, hrajícímu trenérovi FK Dobrovice, aby jeho tým nepřipustil ovlivnění výsledku utkání nabídkou ze strany SC Olympia Radotín.“ Podobný modus operandi se opakoval.

Finanční plnění i kariéra

Už na konci května skupina udeřila zas. Tentokrát v duelu FK Loko Vltavín proti Vyšehradu. Den před utkáním se rozezvonil telefon sudímu Janu Cihlářovi. Na druhém konci byl sám Berbr. A nabízel obchod. Posun v kariéře s píšťalkou výměnou za ohnutý zápas.

„Sdělil mu, aby za slíbený postup mezi hlavní rozhodčí v profesionálních soutěžích svým výkonem rozhodčího ovlivnil utkání ve prospěch FC Slavoj Vyšehrad,“ popsali v obvinění detektivové. Berbr zároveň sudího varoval před případným odporem. „Pokud by této nabídce Romana Berbra nevyhověl, tak by mu byl postup do vyšší soutěže zrušen.“

Na scéně nechyběl ani Rogoz. Ten se v den utkání sešel s Cihlářem a jeho asistenty Zdeňkem Mudrou a Vladimírem Pastyříkem v občerstvení McDonald’s na pražském Zličíně. Instruoval je, jak má utkání dopadnout. Pojištěné to chtěl mít ale i jinak. Detektivové zjistili, že se sešel také s Martinem Uvírou z FK Loko Vltavín. Tomu slíbil dle vyšetřovatelů peníze. Vyrovnali se pár dní po zápase.

„Dne 31. května 2019 na parkovišti benzinové stanice MOL v ulici Strakonická předal Martinovi Uvírovi hráči FK Loko Vltavín, z.s., finanční hotovost jako plnění za aktivní ovlivnění výsledku zápasu ve výši nejméně sto tisíc korun,“ popsali vyšetřovatelé. Předávka peněz měla následovat ještě jednou v červenci, tentokrát v pražském sportovním areálu Erpet. Přesnou částku policie nezjistila.



Živanice nemohly vyhrát

Smůlu měli hráči TJ Sokol Živanice. Ti na Vyšehrad natrefili loni v červnu. I tentokrát se Berbr s Rogozem obrátili na hlavního sudího, jímž byl Robert Hájek. Domluvili se na společném postupu. Hájek dle policie požadoval po Rogozovi, aby mu dodali vhodné asistenty sudího.

„Berbr udělil dne 15. května 2019 telefonicky pokyn Václavovi Kohoutovi, členovi Komise rozhodčích pro Čechy, který rozepisoval nominace rozhodčích na jednotlivá utkání, ačkoliv k tomuto neměl z titulu své funkce oprávnění, aby na výše uvedené utkání nominoval jako hlavního rozhodčího Roberta Hájka a dále asistenty rozhodčích Lukáše Raplíka a Gabrielu Hanákovou,“ uvedli vyšetřovatelé v obvinění. A opět Vyšehrad zvítězil, a to 1 : 2.

Přes prostředníka gang poslal i finanční vyrovnání. „Před hlavním vchodem do sídla FAČR předal Roman Rogoz cestou Jana Hořejšího, sekretáře Řídící komise pro Čechy, za takto ovlivněný zápas Robertovi Hájkovi plnění ve formě finanční hotovosti ve výši nejméně 100 000,- Kč, které Robert Hájek přijal jako odměnu za ovlivnění zápasu,“ míní policie.

Smůla pro Litoměřicko

Ne vždy došlo na finanční vyrovnání. To byl případ souboje Vyšehradu s FK Litoměřicko loni v červnu. Rogoz požadoval po Berbrovi, aby zařídil výměnu sudích určených pro tento zápas. Promazané kolečko se ihned roztočilo.

„Roman Berbr využil svého vlivu a dominantního postavení ve fotbalovém prostředí a na základě požadavku Romana Rogoze nařídil Václavovi Kohoutovi, členovi Komise rozhodčích pro Čechy, který rozepisoval nominace rozhodčích na jednotlivá utkání, požadovanou změnu rozhodčích provést,“ uvedli detektivové. Vyvolenými se měli stát Marek Janocha a asistenti Tomáš Grímm a Ladislav Szikszay.

A hledala se pomoc i v řadách soupeře. Opět za peníze. Partnerem Rogoze byl manažer klubu Litoměřicka Martin Pýcha. Do utkání měli být dle domluvy nasazeni výkonnostně slabší hráči.

„Obdobně za tímto účelem kontaktoval telefonicky Martina Pýchu i Roman Berbr, který si s ním domluvil osobní schůzku v sídle FAČR,“ zmiňují policisté s tím, že se opět dostavil kýžený výsledek, 7 : 1 ve prospěch Vyšehradu. A co úplatek? „Martin Pýcha telefonicky urgoval předání slíbeného finančního plnění u Romana Rogoze, který ho odkázal na majitele klubu Jaroslava Klímu,“ konstatují vyšetřovatelé případu.

Nakládačka Motorletu

Jedním z ohnutých zápasů byl i letošní duel Vyšehradu s FK Motorlet. Doping v podobě úplatku byl pro soupeře těžko překonatelný. Manažer Rogoz do organizace zapojil i znalce prostředí Michala Káníka. Ten měl za úkol zajistit „zinscenované“ utkání. „Aby na základě domluveného signálu v přesně určené době padl předem určený počet gólů,“ popsala policie.

Káník proto v únoru domluvil schůzku na benzinové pumpě se sudími. Ty bylo ale potřeba nejprve vybrat. „Rogoz dne 17. února 2020 telefonicky ovlivnil prostřednictvím Patrika Filípka, sekretáře Komise rozhodčích FAČR, nominaci jím předem vybraného a domluveného hlavního rozhodčího Tomáše Grímma a asistenty rozhodčího Marka Janocha a Jiřího Kříže.“ Sudí s ohnutím zápasu souhlasili, což se odrazilo i na výsledku 8 : 3.

„Chřestýš“ znovu útočil

Policie se díky sledování skupiny dostala i ke známé postavě fotbalového polosvěta. A to před zinscenovaným soubojem FC Bohemians Praha 1905 s SK Sokol Brozany. Ani zde nešlo o sportovní um či fyzičku. Herní filozofii v březnovém utkání postavily Brozany na penězích. A na Martinu Svobodovi, který získal díky svým skandálům v minulosti přezdívku Chřestýš.

Právě Svoboda dle policie zařídil, že klub vyhraje. Pomoci mu v tom měli sudí Tomáš Grímm, jeho asistenti Marek Janoch s Janou Štychovou a delegát Pavel Moník. Nezůstalo jen u slov. Výsledek zápasu byl 2 : 0.

„Nejpozději dne 27. března předal Svoboda Grímmovi finanční plnění za ovlivnění zápasu v přesně nezjištěné výši, který dále telefonicky dne 27. 3. 2020 informoval Marka Janocha a Janu Štychovu s tím, že si u něj mají vyzvednout svou část plnění, které s vědomím toho, že se jedná o odměnu za ovlivnění zápasu,“ napsali detektivové.

Nevyhrajme? Nedostaneš!

Katastrofický stav v organizaci fotbalových soutěží dokládá střet Vyšehradu s SK Líšeň z letošního května. Korupce dle policie sahala do nejvyšších pater: „Rogoz jako sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad na schůzce konané na stadionu Evžena Rošického v Praze ovlivnil prostřednictvím Jozefa Chovance, předsedy Komise rozhodčích FAČR, změnu původně na uvedený zápas nominovaných rozhodčích na jím předem vybraného hlavního rozhodčího.“

Z utkání byli staženi sudí Ondřej Cieslar, Vít Melichar a Dan Vodrážka. Jejich místa po intervenci zaujali Jan Cihlář a asistenti rozhodčího Pavel Vlasjuk a Petr Klupák.

Pískat ale neměli jen tak. „30. května v Orea Hotel Pyramida jim Rogoz předal finanční hotovost ve výši 150 000,- Kč, kterou převzal Petr Klupák, a to za účelem, aby svým výkonem rozhodčích ovlivnili výsledek uvedeného utkání ve prospěch FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Všichni jmenovaní rozhodčí uvedenou nabídku přijali,“ popsala zdrcující pasáž policie.

Až potud vše běželo jako na drátkách. Jenže výsledek nedopadl vítězstvím Vyšehradu, nýbrž remízou. To se neobešlo bez následků. „Vzhledem k tomu, že fotbalové utkání skončilo výsledkem 1 : 1, tedy nebyl splněn účel předaného úplatku, tak bezprostředně po odehraném utkání v prostoru kabin rozhodčích na stadionu Evžena Rošického v Praze vrátil Petr Klupák uvedenou finanční hotovost Romanovi Rogozovi zpět,“ zjistili vyšetřovatelé.

Bez zásahu groše nebudou

Marné plnění nastalo taktéž při červnovém zápase Vyšehradu s MFK Chrudim. Zápas se už v květnu ladil v pražském hotelu Orea. Tam se dle detektivů sešel Rogoz se sudími utkání Zdeňkem Kovalem, Jiřím Musilem a Milošem Vitnerem. Za příslib vítězství měla být odměna 170 tisíc korun. Jenže... „Uvedení rozhodčí nabídku přijali, kdy však vzhledem k tomu, že fotbalové utkání skončilo výsledkem 1 : 3, tedy nebyl splněn účel předaného úplatku, tak Roman Rogoz plnění nepředal,“ uzavřeli policisté.

Dělení je základ hry

Jako poslední zmiňuje obvinění mezi ohnutými zápasy duel Vyšehradu s FK Baník Sokolov. I na něm se podepsali údajně „cinklí“ sudí. Do služby byl povolán Michal Káník a Rogoz. V den zápasu o přestávce mezi poločasy zašel za sudími Rogoz, aby jim vysvětlil, co se má objevit na výsledkové tabuli. Peníze ve výši 170 tisíc korun mu na to zajistil právě Káník.

„Bezprostředně po utkání, které rozhodčí svým výkonem ovlivnili a skončilo výsledkem 1 : 0 pro FC Slavoj Vyšehrad, Rogoz předal hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Houdkovi na stadionu Evžena Rošického v Praze, v šatně určené pro rozhodčí, plnění ve formě finanční hotovosti v přesně nezjištěné výši,“ píše se v obvinění s tím, že Houdek se měl dále rozdělit s asistenty Michalem Myškou a Petrem Klupákem a delegátem utkání Jiřím Kabylou.