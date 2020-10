Čtyři obvinění z fotbalové korupční kauzy čelí návrhu na vazbu, jednat by se mělo o Berbra i Rogoze

Praha Státní zástupkyně navrhla vazbu pro čtyři z 20 lidí, které policie v pátek obvinila v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových zápasů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla šéfka pražského vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová. Doplnila, že zbylých 15 z 19 zadržených lidí už policisté propustili na svobodu.

„U čtyř osob podala státní zástupkyně soudu návrh na jejich vzetí do vazby. V případě jejich ponechání na svobodě hrozí důvodná obava, že by mohli mařit vyšetřování případným ovlivňováním dosud nevyslechnutých svědků a dále v trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni, pokračovat,“ sdělila Bradáčová. O návrhu na vazbu musí soud rozhodnout do 24 hodin.

Případ řeší ústecká expozitura Národní centrály proti organizovanému zločinu. Dvacítku obviněných podezírá z toho, že se účastnili ovlivňování výsledků zápasů v nižších fotbalových soutěžích prostřednictvím rozhodčích. Kriminalisté tvrdí, že tuto trestnou činnost řídila organizovaná zločinecká skupina.

Vrchní státní zastupitelství v Praze, které kauzu dozoruje, se nevyjádřilo k totožnosti žádného z obviněných. Podle informací médií je mezi nimi místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr. Asociace to nepotvrdila, oficiální reakci chce zveřejnit až v pondělí. Mezi stíhanými má být podle zjištění novinářů sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz a rozhodčí Petr Klupák či Michal Káník, který už v minulosti figuroval v jiné kauze ovlivňování výsledků.

Server isport.cz dnes zmínil i jména dalších rozhodčích, konkrétně Jiřího Houdka, Miloše Vitnera, Tomáše Grimma, Marka Janocha, Roberta Hájka, Michala Myšku, Zdeňka Kovala, Jiřího Kříže, Pavla Vlasjuka, Jana Cihláře a Jiřího Musila. Domovní prohlídku provedli policisté podle serveru také u bývalého funkcionáře Martina Svobody přezdívaného Chřestýš.

Policisté v pátek zasahovali na několika místech republiky včetně sídla FAČR na pražském Strahově. S 13 lidmi zahájili trestní stíhání pro podezření z přijetí úplatku, s třemi pro možné přijetí úplatku ve prospěch organizované skupiny, s třemi pro možnou zpronevěru a podplácení ve prospěch skupiny a s jedním pro zpronevěru, podplácení a přijetí úplatku ve prospěch skupiny.

Za přijetí úplatku hrozí obviněným až čtyři roky vězení, za podplácení až dva roky, za zpronevěru rok až pět let za mřížemi. U trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny se pak horní hranice sazby zvyšuje o třetinu a trest se ukládá v horní polovině takovéto sazby.

Média místopředsedu FAČR Berbra dlouhodobě označují za kontroverzní osobu, která má coby bývalý rozhodčí velký vliv na sudí.