Zadržený Berbr? Záleží, jestli se to dotáhne, zní po razii na FAČR z Teplic

Teplice Prvoligové Teplice patří k nejhlasitějším a dlouhodobým kritikům poměrů v českém fotbale, páteční zásah v sídle fotbalové asociace a zatčení jejího místopředsedy Romana Berbra ale zatím komentovaly opatrně. „Je to teprve chvíle, co jsem se o tom dozvěděl,“ uvedl ředitel fotbalových sklářů Petr Hynek.

Jak vnímáte razii v sídle FAČR a Berbrovo zatčení?

Zatím nijak, protože o tom nic nevím.

Zaskočilo vás to?

To se takhle nedá říct. Spíš mě to překvapilo. Ale je to teprve pár minut, co mi to někdo řekl. Nevím, co je důvodem zatčení. Nemá smysl ani spekulovat, co z toho bude.

Zatčení souvisí s nižšími soutěžemi a rozhodčími, s korupcí.

O tomhle se mluví přece strašně dlouho. Speciálně o nižších soutěžích, na které není tolik vidět.

Může z toho vzejít něco pozitivního pro český fotbal? Očista?

Obecně tyhle věci nejsou moc pozitivní. Minimálně v té první fázi. Záleží, jestli se to dotáhne… ale je otázka, co se má dotáhnout. Já žádné důkazy nemám, jestli někdo ano, tak dobře. Vemte si, jaká byla kauza s panem Peltou (bývalý šéf svazu), už přes tři roky běží. A co? Nic se ještě nedotáhlo.

Vy jste dlouhodobými kritiky poměrů v českém fotbale. Co přesně vám vadí?

Už to bylo řečeno od nás tolikrát… Taky jsme to dostávali v lize sežrat. Vadí nám kamarádíčkovství a podobně. A někdy i netransparentnost. Ale nemáme konkrétní důkazy, jsou to jen moje zkušenosti, moje pocity.