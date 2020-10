Mourinho se baví nad debaklem: S ofenzivním trenérem by Tottenham dal United 10 gólů

Manchester Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho si po drtivé výhře 6:1 na hřišti Manchesteru United rýpl do kritiků, kteří mu vyčítají defenzivní herní projev. Podle portugalského kouče by Spurs s ofenzivním trenérem vstřelili „Rudým ďáblům“ v nedělním zápase anglické ligy minimálně deset gólů.

Mourinho, který na lavičce Tottenhamu v listopadu nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, během minulé sezony čelil kritice za některé špatné výsledky a příliš defenzivní pojetí hry. Londýnský tým ale ve čtvrtečním utkání 4. předkola Evropské ligy doma deklasoval Maccabi Haifa 7:2 a střeleckou formu potvrdil i na manchesterském stadionu Old Trafford.

„Představte si, jak by to vypadalo, kdyby měli ofenzivního trenéra. S defenzivním koučem vstřelili šest gólů, s ofenzivním by jich dali 10, 11 nebo 12,“ řekl typicky sarkastický Mourinho v televizním rozhovoru.

„Byli jsme víc přesvědčeni o svých kvalitách a herním plánu než o slabinách United, protože si myslím, že jich moc nemají,“ doplnil sedmapadesátiletý trenér, jehož svěřenci jsou po čtyřech odehraných zápasech na šestém místě tabulky Premier League.

Suverénní nedělní triumf byl pro Mourinha ještě sladší tím, že ho dosáhl proti klubu, který ho před 22 měsíci vyhodil. Raději ale mluvil o mužstvu. „Mentalita je skvělá, hráči podávají opravdu dobré výkony a každý do toho dává všechno. Tým je samozřejmě plný kvality a talentu a v tuto chvíli je vše podloženo i čísly,“ prohlásil rodák ze Setúbalu.

Po reprezentační přestávce Tottenham v anglické lize přivítá londýnského rivala West Ham s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem.