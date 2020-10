Klopp ironicky okomentoval výbuch Liverpoolu: Vždy jsme chtěli psát historii, ale ne debaklem 2:7

Birmingham Podle trenéra Jürgena Kloppa se fotbalisté Liverpoolu vždy snažili psát historii, ale rozhodně tak nechtěli učinit rekordním nedělním debaklem 2:7 na hřišti Aston Villy. Německý kouč litoval, že se obhájcům anglického ligového titulu sešly v jednom zápase všechny chyby, které si dovedl představit. Zda se jednalo pouze o ojedinělý výpadek, to podle něj ukážou až další týdny.

„Kdo chce prohrát 2:7? Před několika lety jsme si řekli, že chceme psát historii. Tohle byla historie, ale ta špatná,“ řekl Klopp, který poprvé v trenérské kariéře inkasoval se svým týmem v jednom utkání sedm branek. V roce 2006 utrpěl jako kouč Mohuče debakl 1:6 s Brémami.

Liverpool obdržel sedm branek poprvé po více než 57 letech od porážky 2:7 s Tottenhamem. Obhájce anglického titulu inkasoval v ligovém duelu sedmkrát naposledy v září 1953, kdy Arsenal podlehl Sunderlandu 1:7.

„Bylo to nečekané, ale stalo se. Všechny špatné věci a chyby, které si dovedeme představit, se nám sešly v jednom utkání. Zápas jako dnes by se neměl stávat. Od té doby, co jsem tady, se to nikdy nestalo. Divný výsledek, ale musíme ho přijmout,“ uvedl Klopp.

„Jsem dost starý na to, abych věděl, že v životě a ve fotbale se mohou stát divné věci. Jedinou pozitivní zprávou je, že se dnes nikdo nezranil,“ dodal třiapadesátiletý bývalý kouč Dortmundu, který přišel do Liverpoolu v roce 2015 a vedle letošního anglického titulu s ním v předminulé sezoně vyhrál i Ligu mistrů.

Je zvědavý, jaká bude po reprezentační přestávce reakce mužstva. „S výsledkem už teď nic neudělám, tak mám být pobouřený nebo co? Jestli je to pouze ojedinělý výpadek? Rád bych si to myslel, ale dnes to nemohu dokázat. To uvidíme až v několika příštích týdnech a měsících,“ prohlásil Klopp.

„Není to má osobní porážka, ale je to masivní porážka. Pro mě je důležité jen to, jak zareagujeme. Jediný problém je, že nemůžeme reagovat hned zítra nebo v úterý, ale až za dva týdny. Ale situace je prostě taková. Hráči jsou sebekritičtí, nikdo neukazoval prstem kolem sebe. Každý ví, že na tom má svůj podíl. Musíme se s tím vypořádat a my se s tím vypořádáme,“ dodal.