Kostarika – Německo 2:4, bláznivý průběh, čtyřnásobní šampioni v Kataru končí

Že měli po dvou zápasech jen jeden bod? To Němci ve skupině na mistrovství světa nikdy nezažili. A aby podruhé za sebou nepostoupili ze skupiny? To už vůbec ne. Přesto se to čtyřnásobným mistrům světa přihodilo. K postupu nakonec nestačila ani výhra 4:2 nad Kostarikou. Japonci totiž ve druhém zápase skupiny E porazili Španěly a oba týmy tak postoupily do osmifinále.