Na hřišti se rozhoduje, oni tam vstřelili čtyři góly a my žádný, říká Kovařík po vyřazení z Ligy mistrů

Pireus Plzeňského záložníka Jana Kovaříka po úterním debaklu 0:4 s Olympiakosem Pireus a vyřazení ve druhém předkole Ligy mistrů mrzela vedle tří inkasovaných gólů z rohů i nemohoucnost Viktorie v ofenzivě. Řeckým favoritům, kteří minulý týden remizovali v Plzni 0:0, podle jednatřicetiletého fotbalisty v odvetě hodně pomohla první branka z úvodu druhého poločasu.

„Doma jsme si potvrdili, že se s nimi dalo hrát, ale tady podali ještě lepší výkon a dopředu jsme se vůbec neprosadili. Škoda těch standardních situací, jinak by to asi bylo také trošku jiné,“ řekl novinářům Kovařík.

Do hry jako náhradník naskočil v 56. minutě krátce po vedoucím gólu Guilhermeho. „Poločas 0:0 byl celkem dobrý výsledek pro nás. Jim opravdu pomohla první branka, kdybychom ji dali my, byl by to úplně jiný zápas. Ale my neměli z čeho ji dát, takže asi zaslouženě postupují,“ prohlásil rodák z Mostu.

Za velkou chybu považoval tři obdržené góly z rohových kopů. „Mají tam dobré hráče, kteří to umí kopnout, i výborné hlavičkáře. Když se to dobře načasuje, je to opravdu těžké bránit. Ale na to jsme si měli dát pozor, věděli jsme to. Nejlepší je standardky nedělat, ale ti hráči mají kvalitu a pro fauly a rohy si umí dojít. Mrzí nás, že to byly zrovna standardní situace,“ uvedl Kovařík.

Bouřlivou atmosféru na stadionu Georgiose Karaiskakise nebral jako jednu z příčin vysoké porážky. „Fanoušci byli hodně slyšet, přišlo jich asi třicet tisíc. Docela dost fandili. Nám se samozřejmě také hraje doma líp s našimi fanoušky. Je to důležitý faktor, ale ne rozhodující. Na hřišti se rozhoduje, oni tam vstřelili čtyři góly a my žádný,“ konstatoval bývalý hráč Slavie nebo Jablonce.



Plzeňští nevyužili šanci si postupem do třetího předkola Ligy mistrů zajistit účast ve skupině Evropské ligy a do pohárové soutěže číslo dvě se pokusí dostat od třetího předkola, v němž vyzvou Antverpy. Úvodní zápas v Belgii je na programu už příští čtvrtek.

„Mrzí to hodně, tímhle dvojzápasem bychom si zajistil evropské poháry na další rok, což v Plzni určitě chceme hrát. Bohužel teď máme tu těžší cestu, že musíme vyřadit dva soupeře a už hrajeme v uvozovkách jenom o Evropskou ligu,“ řekl Kovařík.