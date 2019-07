Závislost na Kangovi. Dal si říct a pro Spartu je nepostradatelný

Praha Když autobus se sparťanskými fotbalisty v pondělí v podvečer zastavil před stadionem v Českých Budějovicích a hráči na prostranství za hlavní tribunou procházeli mezi korzujícími fanoušky do kabiny, jeden z nich dlouho projít nemohl. Guélor Kanga.

Před pondělní dohrávkou fanoušci, lhostejno jestli sparťanští nebo domácí, Kangu „nechtěli“ do kabiny pustit. Společné fotografie, potřásání rukou, poplácání po zádech. K prvním třem, čtyřem, pěti divákům se přidávali další a další.

Až z útrob hlavní tribuny musel vyjít jeden z členů realizačního týmu a pohledem naznačit, aby gabonský záložník, ochotný všem vyhovět, následoval spoluhráče do kabiny.

Kanga = Sparta.

Sparta = Kanga. (A Hložek samozřejmě).

V posledních měsících silně oblíbený mezi fanoušky, pro mužstvo nepostradatelný na hřišti.

Řídí hru, střílí góly, přihrává na ně. Není útočná akce, při které by spoluhráči Kangu vynechali. S nadsázkou řečeno, dají mu míč a čekají, co on s ním udělá.

V Budějovicích za stavu 0:2 krátce po přestávce parádní střelou snížil, při vyrovnávací brance Tetteha centroval.

„Samozřejmě, že byl hodně ve hře, protože jsme přešli na hru se dvěma útočníky a on měl ve středu pole logicky hodně prostoru. Umí připravit předfinální a finální fázi,“ říkal po zápase sparťanský trenér Václav Jílek.

Před týdnem proti Jablonci rovněž skóroval, byl to výstavní gól. Rána z víc než dvaceti metrů do horního rohu brány.

V létě Sparta nevěděla, jestli s Kangou pokračovat

V úvodu sezony to vypadá, že Sparta je na výkonech Kangy až příliš závislá.

Přitom v létě sama nevěděla, jestli s osmadvacetiletým středopolařem pokračovat. Spousta disciplinárních problémů, jen za žluté karty nemohl hrát v minulé sezoně pět zápasů, další vynechal kvůli vyloučení.

V úvodu jara ho tehdejší kouč Ščasný střídal, protože si na hřišti dělal, co chtěl - ne zcela plnil roli, kterou mu svěřil. V květnu ho klub suspendoval, protože porušil interní klubová pravidla.

„Jsou platná pro všechny hráče. Tyto hodnoty přitom jasně definují naši týmovou kulturu a jejich dodržování je pro nás klíčové,“ zdůraznil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Kanga rád na hřišti provokuje, protihráče i jejich fanoušky. Třeba na Slavii jsou na něj vysazení. Používá teatrální gesta, pády.

Kangovi na týmu záleží, vyřazení nesl nejhůř ze všech

Ale také je na něm vidět, že mu není jedno, jak zápas dopadne. Jak mu na týmu záleží. Loňské pohárovém vyřazení se Suboticou nesl nejhůř ze všech.

Nový kouč Jílek při svém květnovém nástupu Kangu nezavrhl, při svých slovech byl neutrální, obezřetný.

„Pokud trenér nemá osobní zkušenost s hráčem, je velmi složité říkat něco dopředu. Kangu vnímám minimálně jako kontroverzního, působí tak na veřejnost. Dovedu si představit hru Sparty bez Kangy, dovedu si ji představit s Kangou. Jakým směrem se to bude ubírat, určí první dny a týdny,“ prohlásil.

Asi až sám byl překvapen, jak se Kanga při trénincích chová. Jak vnímá, jak pracuje.

„Guélor je věčné téma,“ říkal Jílek těsně před startem sezonou.

„Je jedním z technicky a individuálně nejlíp vybavených hráčů, je velmi inteligentní na hřišti i mimo něj. Ale zároveň je svým způsobem nespoutaný. Má své vnímání fotbalu: hodně rád drží balon, a když ho nemá, tak si ho bere i v místech, která nejsou ideální.“

Kanga se musí naučit poslouchat

„Měli jsme čtyři nebo pět pohovorů a mám dobrý pocit z toho, jak dobře reaguje. V tréninku není problém, v posledních dvou přípravných zápasech jsme měli určitý záměr, který měl snahu plnit a poslouchal. Ale pro mě bude prvořadé, jak bude reagovat v mistrovských utkáních.“

Právě první mistrovské utkání Jílkovu důvěru v Kangu muselo narušit. Kanga se na vlastní polovině pustil do driblingu mezi dvěma protivníky, o míč přišel a Sparta inkasovala.

„To jsou zásadní věci. Pokud hrajeme na vlastní polovině, soupeř je připravený k presinku a my z toho nemůžeme nic vytěžit, tak ta ztráta je nevysvětlitelná. U Kangy naprosto nezvládnutá situace, pro mě nepochopitelně. Velká taktická nedisciplinovanost. Jsou to věci, které se opakují. Vepředu má Kanga dobrá řešení, ale jakmile se nevyvaruje těchto chyb, nemůžeme být úspěšní,“ zlobil se Jílek po porážce 0:2.

Zápasy s Jabloncem i v Českých Budějovicích ukázaly, že si dal říct.