Na zápas byl Bale příliš nemocný, načapali ho při golfu. Je dospělý, mávl rukou Zidane

Madrid Přestože to byl podle všeho on, kdo odmítl odejít do Číny, dělá Gareth Bale evidentně vše pro to, aby ho Real Madrid přesto někam prodal. Velšský útočník totiž neodjel s týmem do Mnichova na zápas, protože byl prý nemocný. Jenže všeteční fotografové ho místo toho načapali na golfu. „Je dost starý na to, aby dělal co chtěl,“ bránil ho trochu překvapivě kouč Zinedine Zidane.

Zatímco tým marně bojoval v semifinále mnichovského Audi Cupu s Tottenhamem, kterému nakonec podlehl 0:1, Bale v sestavě chyběl. Trenér naznačil, že důvodem jeho absence je Velšanův zdravotní stav. „Necestoval s námi, protože se necítil dobře. Nebyl v pořádku a po konzultaci s lékaři jsme se rozhodli, že bude lepší, když zůstane v Madridu,“ vysvětlil ještě před zápasem Zidane jeho absenci.

Jak se ale ukázalo, zas tak špatně na tom nebyl. Španělský deník El Confidencial totiž načapal třicetiletého útočníka na golfu jen krátce poté, co jeho spoluhráči museli skousávat porážku.

Velšana fotografové spatřili na odpališti 14. jamky v osm večer, Real Madrid nastupoval na hřiště v Mnichově v šest večer španělského času. Sám Bale se k tomu ještě nevyjádřil, jeho agent Jonathan Barnett ovšem potvrdil, že byl v době zápasu hrát golf. „Ano, je to pravda. Potřeboval si vyčistit hlavu,“ vysvětlil pro Sportsmail.

Poté, co Real Madrid v Audi Cupu vyhrál utkání o třetí místo, když porazil Fenerbahce 5:3, o prohřešku svého svěřence promluvil i kouč španělského velkoklubu Zinedine Zidane. „Já jsem tu fotku neviděl. Jsem tady se svými hráči, takže se k tomu vyjadřovat nebudu,“ řekl.

Jestli Balea nějak potrestá neprozradil, naopak se ho zastal. „Uvidíme, až se vrátíme do Madridu. Ale já mu nechci radit nebo říkat, že to nesmí dělat. Je dost starý na to, aby dělal, co chce,“ vzkázal. „Asi měl své důvody. Je to jeho soukromý život, to není něco, co bych soudil,“ bránil svého hráče.

Real Madrid ještě před pár dny domlouval Baleův přestup do čínského celku Ťiang-su Su-ning, nakonec však transakci zrušil. Deník Marca pak naznačil, že to bylo na žádost samotného hráče. Jeho rodině se prý do Číny nechtělo. Zda nakonec zůstane v Madridu je otázka, už minulou sezonu se nedokázal prosadit do základní sestavy a tajemstvím není ani špatný vztah mezi ním a trenérem Zidanem.