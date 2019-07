Nešťastný Mourinho chce zas trénovat: Chybí mi fotbal. Čekám na tu pravou nabídku

Setúbal Od prosince je bez práce a už by se rád znovu postavil na lavičku nějakého klubu. Portugalský trenér José Mourinho, který skončil na konci loňského roku v Manchesteru United, prozradil, že by rád znovu trénoval. Odmítl ovšem nabídky od Benfiky i čínské ligy. Rád si prý počká na tu pravou výzvu.

Několik měsíců volna, dost času na přemýšlení. Bývalý trenér Chelsea či Realu Madrid touží po návratu opravdu hodně. Jenže nechce brát kdejakou nabídku. Odmítl dokonce i lukrativní kontrakt na dvě a půl miliardy korun od čínské ligy a nechtělo se mu trénovat ani Benfiku. „Tohle je vlastně poprvé, co mám čas přemýšlet. Poprvé po dvaceti letech, co jsem na konci července a začátku srpna v Setúbalu (Mourinhovo bydliště v Portugalsku, pozn.red.),“ řekl v rozhovoru pro Sky Sports News.

Tak dlouho bez fotbalu nebyl a užívat si volný čas prý neumí. „Přátelé mi říkají ‚užij si to, užij si červenec, srpen a vše, co jsi nikdy neměl‘. Upřímně, já si to užívat nemohu. Nejsem na to dost šťastný,“ prozradil zarmouceně. „Chybí mi můj fotbal, stále jsem zapálený,“ vzkazuje potenciálním zaměstnavatelům.

V okolí slýchává, že už ve své kariéře dosáhl spousty úspěchů. Třikrát se stal mistrem Premier League, dvakrát dovedl svůj tým k výhře Evropské ligy a dvakrát ovládl Ligu mistrů. To je jen zlomek ze všech jeho úspěchů. Jenže pro ambiciózního kouče není žádný počet titulů dost. „Není to o tom, kolik let jsem pracoval, kolik titulů jsem vyhrál. To je historie, to je muzeum,“ vysvětlil.

„Moje budoucnost začne dalším krokem. Možná to zní divně, se všemi těmi krásnými věcmi okolo mě na které jsem tolik let neměl čas, ale já si opravdu své volno neužívám.“ Prozradil, že stojí o práci v jedné z pěti nejlepších světových lig. Jde tedy o anglickou Premier League, španělskou La Ligu, italskou Serii A, francouzskou Ligue 1 a německou Bundesligu.

V jednom má ale jasno. Trenérem reprezentace se prý nikdy stát nehodlá, ač by o jeho služby mělo Portugalsko zájem. „Reprezentace a práce pro mě? Jeden zápas za měsíc a samé papírování. Žádné hřiště, žádné zápasy. Čekat dva roky na evropský šampionát, další dva roky na mistrovství světa. Ani náhodou,“ má jasno.