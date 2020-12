Narodila se ve 24. týdnu, vážila jen 510 gramů. Fotbalista prozradil, jak se strachoval o dcerčin život

burnley Když se v květnu vraceli fotbalisté Burnley po karanténě k tréninku, jeden z obránců byl myšlenkami zcela jinde. Ben Mee se totiž strachoval o život novorozené dcery, která přišla na svět o čtyři měsíce dřív.

Mee s manželkou Sarah už doma jedno dítě měli, k dvouletému synovi Jaxonovi měla v září přibýt dcerka, jenže ta se nemohla dočkat, až světlo světa spatří na vlastní oči. Narodila se v květnu, v pouhých 24 týdnech a vážila jen 510 gramů. V nemocnici tak museli během pandemie bojovat všemi silami o její život.

„Zhruba tři týdny před porodem jsme se začali obávat, že by mohla přijít na svět dřív, protože byly nějaké komplikace. Měla se narodit v září, nakonec se ale narodila v květnu,“ vrací se v rozhovoru pro The Sun zpátky k dobám plných strachu.

„Snažili jsme se porod co nejvíc oddálit, aby měla co největší šanci na přežití,“ vzpomíná bývalý obránce Leicesteru či City. Holčičku pojmenovali Olive.

Maličká Olive strávila v nemocnici čtyři měsíce, domů si ji mohl Ben se Sarah odvést až v září, tedy v době původního termínu. „Chodil jsem do nemocnice každý den, ale kvůli pandemii to bylo těžké. Museli jsme dodržovat spousty bezpečnostních a hygienických omezení a uprostřed toho všeho ležela maličká holčička. Ze začátku jsem ani nemohl jít dovnitř. Poté, co trochu zmírnili omezení, jsem mohl aspoň navštívit manželku, ale za dcerou nás pustili až po nějakých šesti týdnech a ještě jsme se museli střídat,“ vzpomíná.

Domů se malá Olive dostala přesně v den, kdy se měla původně narodit a tehdy ji také poprvé mohl vidět starší bratr. „Nemohl ji navštívit v nemocnici, i širší rodina ji mohla sledovat jen na dálku. Bylo to strašné, ale naštěstí je jí už opravdu dobře. Musí být ještě na kyslíku, ale to už je dobré znamení.“ Olive je doma nyní už třetím měsícem a podle všeho se jí daří dobře. I proto se Mee rozhodl svůj příběh zveřejnit.