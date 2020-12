VIDEO: Po obdržené brance si s úsměvem plácl s protihráči. Fanoušci zuří, jaká je verze fotbalisty?

Ten moment podráždil velkou řadu příznivců Sheffieldu Wednesday. V 87. minutě si Sammy Ameobi s Lewisem Grabbanem, čímž vyřadili čtyři obránce Sheffieldu ze hry, Grabban si po chybě dalšího beka v pokutovém území zpracoval míč a neomylně zavěsil - 2:0.

Na této situaci by nebylo nic divného, k radujícímu se Grabbanovi, ale po chvíli doběhl obránce Sheffieldu Moses Odubajo, jenž si s úsměvem na rtu bezprostředně po brance plácl se svým protihráčem.

@swfc Get this muppet sacked toneyt @Moses_28 Celebrating with the other team after conceding pic.twitter.com/912NF6gpol