‚Budu lépe připravený na případný návrat.’ Jak moc vážně bere Čech comeback mezi tři tyče?

Je reálné, aby se Petr Čech vrátil v dresu Chelsea do anglické ligy? Na férovku: těžko se dá očekávat, že by tak bohatý fotbalový klub, jako je Chelsea, vrátil do své branky sportovního důchodce. Alespoň na první pohled.

Kdyby nastala nouze, musel bych do Premier League. Tohle mě nastartovalo, řekl Čech po návratu Španěl Kepa Arrizabalaga je od léta 2018 nejdražším gólmanem všech dob, v přepočtu stál bezmála dvě miliardy korun. Když fanoušci začali panikařit po jeho hloupých kiksech, Chelsea v září nahonem koupila za téměř 650 milionů Francouze Édouarda Mendyho. No vidíte, ale teď je ráda, že má v kanceláři Petra Čecha, který v osmatřiceti svlékl civil, našel rukavice a nasadil ochrannou přilbu. Při zápase ji nepoužil od května 2019, kdy nastoupil ve finále Evropské ligy. Už je to 565 dní. Tehdy prohrál. A zamával na rozloučenou: Goodbye! V pondělí večer vyběhl do utkání klubové rezervy proti Tottenhamu a obnovená premiéra dlouho nebyla podle představ: během prvních 17 minut Čech dvakrát inkasoval, u gólů neměl čisté svědomí, ve druhé půli musel brzdit běsnící spoluhráče při velké strkanici. Ale konec dobrý, všechno dobré: Chelsea zápas otočila a vyhrála 3:2.

Zejména v Anglii se řešilo, jak si vysvětlit návrat klubové legendy, která na Stamford Bridge pracuje coby vrchní manažer. Je Chelsea natolik v krizi? Mendy přece zahájil svou ostrovní misi fantasticky, pěti vychytanými nulami v řadě připomněl skvostný Čechův start z roku 2004. Ovšem okolnosti, které přímo souvisí s covidovou dobou, přiměly Chelsea, aby sáhla do nečekaných rezerv. Dokonce sám Čech naznačil: „I pro mě je výhoda, že odchytám jeden zápas a budu lépe připravený pro případ, ze bych musel nastoupit za první tým.“ Případně. Možná. Kdo ví. Uvidíme. Petr Čech při comebacku za rezervu Chelsea. Každopádně pro Čecha byl comeback nejen zpestřením, ale také ohromnou sportovní výzvou. Podobné okamžiky celou kariéru vyhledával. Ať už jako teenager přestupující z Blšan do Sparty, později v semifinále mistrovství Evropy nebo při penaltovém rozstřelu ve finále Ligy mistrů.

Na jednu stranu to mohl být od Chelsea výtečný marketingový tah, jakýsi předvánoční příběh. Ovšem než se v pondělí začalo, Čech mezi svými přáteli zmiňoval: „Jsem trochu nervózní. Nevím, co čekat po osmnáctiměsíční zápasové pauze.“ Nutno říct, že Čech rozhodně nezahálel, fyzickou vytíženost má slušnou. Pravidelně jezdí (rovněž coby brankář) na tréninky hokejového klubu Guildford Flames, zároveň se vrátil do gólmanského procesu v Chelsea. Jako pomocník. Jako neoficiální trenér brankářů. Říkal u toho: „Nehrozí, že bych se nudil. Nemůžu si sednout doma na gauč a čekat na další den. To by mě zabilo.“ Petr Čech se připravuje s brankářem Mendym Prioritně se jako manažer pochopitelně staral o sportovní úsek Chelsea, o přestupy, o sportovní strategii a budoucnost celého klubu, ve kterém zažil nejkrásnější roky kariéry. Ale chuť chytat ho zjevně neopustila, a tak navázal na legendy, kterým fotbal začal chybět.

Pamatujete, jak před osmi lety překvapil Paul Scholes, srdcař z Manchesteru United? Osm měsíců po ukončení kariéry byl zpátky na trávníku a hrál ještě rok a půl. Comeback v létě ohlásil i Čechův kamarád Arjen Robben, za Groningen ale zatím odkopal jen pár minut.Co se vyklube z Čechova návratu? Na první pohled vypadá jen jako ojedinělý záskok a kuriozita. Ale sezona v područí covidu nechává tomuhle příběhu otevřený konec.