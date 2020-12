VIDEO: Laciné branky i krotitel vášní. Čech byl při návratu u obratu rezervy Chelsea v derby se Spurs

LONDÝN Uběhlo sotva několik sekund, když nahrál místo spoluhráči do autu a z následného rohu inkasoval. Nedlouho poté se Petr Čech zastavil v půlce výběhu na centr a dostal druhý gól. Sportovnímu řediteli Chelsea z osobního hlediska návrat mezi tři tyče příliš nevyšel, ale může jej těšit, že rezervní tým do 23 let po změně stran zabral a proti Tottenhamu nakonec otočil skóre na 3:2.

Osmatřicetiletý Čech naposledy chytal 29. května 2019, kdy musel ještě v dresu Arsenalu překousnout porážku 1:4 ve finále Evropské ligy s Chelsea.

Pak kariéru ukončil a vrátil se do Chelsea coby sportovní ředitel. Avšak od letošního srpna podle zpráv z Anglie pravidelně trénuje s gólmany áčka, kvůli pandemii koronaviru jej klub v říjnu nečekaně zapsal na soupisku pro Premier League.

Kdyby náhodou.



Možná i proto si chtěl ozkoušet, jak na tom je, v zápase rezervní Premier League 2, v níž regule umožňují nastoupit až čtyřem hráčům starším 23 let.

This was how they won the corner in the first place  pic.twitter.com/Vk2Qw4mdTN — Dan Critchlow (@afcDW) December 14, 2020

Derby s Tottenhamem pro Čecha nezačalo vůbec dobře, v úvodu při presinku soupeře zazmatkoval a místo spoluhráči poslal balon do autu. Z následného rohu propadl balon na penaltu a Okedina pohotově prostřelil legendárního brankáře.



„Začátek jsme nechytili, brzy jsme prohrávali 0:2 a ani se nám nedařilo, co jsme si před zápasem řekli, že bychom chtěli na hřišti praktikovat. Chtěli jsme soupeře dostat pod tlak a vytvářet si šance, po těch dvou gólech jsme ale museli změnit rozestavení,“ řekl Čech v nahrávce agentury Sport Invest pro média.



Ani u druhé inkasované branky nemá asi Čech čisté svědomí, při vybíhání na centr z hloubi pole se zastavil v polovině cesty a šestnáctiletý debutant Scarlett i díky tomu snáz skóroval.

„Co se týče mě, nebyly tam ty automatismy, na které jsem byl zvyklý. Osmnáct měsíců je dlouhá doba. Od dvacáté minuty jsem se ale přizpůsobil tempu hry a pak už jsem se cítil dobře,“ doplnil brankář.

Danny Drinkwater also not having the best time with the Chelsea u23s. Both players were sent off for this. pic.twitter.com/vVAgmyQbNd — Dan Critchlow (@afcDW) December 14, 2020

Jinak Čech při nečekaném comebacku víc než rok a půl po konci kariéry moc zásadních situací řešit nemusel. Na stadionku Kingsmeadow, který Chelsea odkoupila od Wimbledonu, se dlouho hrálo bojovné utkání plné důrazných soubojů.



Tottenham měl navrch, po změně stran však domácí zabrali a zlepšili se. Brzy jim za to bylo odměnou snížení z pokutového kopu a následně i vyrovnání, po němž se Čech opět dostal do centra dění.

Nikoli však ve svém vlastním vápně, ale spoustu metrů od něj.

„Ten herní plán, který se nám nedařilo aplikovat v prvním poločase, nám ve druhém vycházel. Dostali jsme soupeře pod tlak a zápas zaslouženě otočili. Jsem za výhru šťastný, ve druhém poločase jsem četl hru, jak jsem potřeboval a cítil jsem se dobře,“ uvedl Čech, který po vyloučení Drinkwatera na straně Chelsea a Devinea z Tottenhama čtvrt hodiny před koncem zápasu uklidňoval vzniklou hromadnou potyčku.

Vlastně musel, protože hlavní sudí ji poněkud bizarně sledovat z povzdálí a až poté, co vášně utichly, rozdal červené karty: Drinkwaterovi i Devinovi.

A nakonec se mohl i zaradovat, jelikož při hře deset na deset dala Chelsea ještě jeden gól a dokonala obrat na 3:2. „Byl to divoký konec. Ten zápas ale splnil účel, tohle jsem přesně potřeboval, kdyby náhodou nastala nouze a musel jsem nastoupit za ‚áčko‘. S tou dlouhou pauzou by to bylo složitější, tohle mě zase nastartovalo a vrátilo mě zpátky do zápasového zatížení,“ dodal Čech.