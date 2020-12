Ať si trenér Jarábek srovná svoje asistenty, čertil se Rada směrem k lavičce Karviné

Karviná Vypjatému závěru v utkání fotbalistů Karviné s Jabloncem předcházela slovní přestřelka trenérů Juraje Jarábka a Petra Rady. V 79. minutě po sporné situaci v pokutovém území hostů členové karvinského realizačního týmu něco prohodili směrem k jablonecké střídačce...

A Rada se na domácího kouče obořil. „U mě platí, že mí asistenti si nevšímají lavičky soupeře, takže mi vadilo, že domácí v čele s trenérem směrem k nám nadávali, že sudí píská pro nás...,“ uvedl Petr Rada.



„Bránil jsem svou lavičku. Trenéra respektuji, ale ať si srovná asistenty, nebo koho tam měl, a nevšímá si mé lavičky. To se nedělá. A jestli má výhrady, ať je řekne rozhodčímu.“



Jablonecký kouč od sudího Petříka dostal žlutou kartu. Tu karvinský Jarábek viděl v minulých dvou duelech. „Emoce patří k fotbalu,“ prohlásil Juraj Jarábek. „Možná v tom byla taktika, abychom Petra trochu rozhodili, což se podařilo. Asi nám to pomohlo. Nebylo tam nic sprostého, jen nějaká fakta. Petr je velká osobnost, vážím si ho jako trenéra i hráče. Možná jsou hosté i trochu rozladěni, že nezvládli závěr.“

Jablonec ještě v 87. minutě vedl 2:0. Jenže střídající Haša stihl vyrovnat.



„Jsem zklamaný, nechali jsme si dát zbytečné dva góly,“ podotkl Petr Rada. „První branka dostala domácí do hry a potrestali nás s devadesátou minutou.“

Co se s Jabloncem stalo? „Zřejmě nás dvoubrankové vedení ukolébalo, hráči si asi mysleli, že se nemůže nic stát,“ odpověděl Rada. „Domácí měli na hřišti spoustu vysokých hráčů, snad jiný tým jich tolik nemá a my jsme to v závěru neubránili.“

Jablonecký stoper Jaroslav Zelený, který v minulosti v Karviné hrál, potvrdil, že protivník zejména v obraně má docela vysoké hráče. „Několik věží mají,“ dodal Zelený. „Takto ztratit výhru je pro nás zklamání. Ale už před tím prvním gólem Karviné jsme si koledovali, když se kolem mě uvolnil Papadopulos a náš brankář Hanuš jeho hlavičku chytil. Každopádně jsme si vedení dva nula měli pohlídat, i když jsme nehráli dobře.“