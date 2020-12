Pochybuje se o větších borcích, než jsem já. Výhru musíme potvrdit, říká po Teplicích Guľa

Plzeň Zřejmě se mu vrátil tep do normálu. Plzeňský trenér Adrian Guľa mohl potěšeně sledovat, jak jeho svěřenci ničí v rámci 12. kola Fortuna ligy fotbalisty Teplic. „Pochybnosti byly, jsou a budou. Pochybuje se o větších borcích, než jsem já,“ komentoval spekulace o svém možné odvolání na tiskové konferenci po vysoké výhře 7:0.

O svou trenérskou pozici Guľa obavy neměl. „Je to součást práce. Jsem rád, že komunikační kanál je otevřený a můžeme se v klubu bavit o všem,“ vysvětloval.

Tentokrát vám hráči museli udělat radost...

Je to cenné vítězství. Užijeme si ho dvacet hodin a už budeme muset přepnout na další zápas. Je to krásná výhra, ale potřebujeme ji potvrdit.

Připouštěl jste si tlak, který po několika nezdarech Viktorii i vás konkrétně obklopoval?

Vím, co se tady uvnitř děje. Je jasné, že cítím intenzitu a zodpovědnost, ale nevím, co se píše. Věřím, že to neví ani chlapci. Teď je pro nás podstatné, aby si uvědomili, že zodpovědnost ležela na nás všech. Jako celek jsme byli jednotní. Věřím, že to bude bodem zlomu pro celý klub. Musíme přepnout na ještě vyšší level, bude to velmi potřebné.

Hráči Plzně slaví vysokou výhru 7:0

Čím jste se od minulých zápasů tak posunuli?Proces. Nevím, jestli je to správná optika, hráčům jsme důvěřovali opětovně. Hrajete (v Jablonci) proti kvalitnímu soupeři, dáte dva góly, další vám neuznají. Jsem rád, že jsme hráče podrželi. Nešlo o jednotlivce, ale o klub. Tohle musí být dlouhodobé. Tomu říkám systematická práce a proces. Udělali jsme velmi podstatný krůček.

Může být podobně vysoké vítězství pro Plzeň impulzem?

Věřím, že ano. Musíte výkonnost potvrzovat. Je super, že vidíme, co chlapci dokážou. Není důležité jen skóre, ale i způsob hry. Musíme na to navázat vítěznou sérií. O historii se můžete opírat, ale nepomůže vám.