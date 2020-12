Chelsea inkasovala v nastavení a znovu prohrála. Manchester City remizoval s West Bromem

Londýn Fotbalisté Chelsea prohráli ve 13. kole anglické ligy na hřišti Wolverhamptonu 1:2 a v Premier League utrpěli druhou porážku za sebou. O výhře Wolves rozhodl gólem v 95. minutě útočník Pedro Neto. "Blues" promarnili šanci být minimálně do středy v čele neúplné tabulky a zůstávají na pátém místě. Jejich přemožitelé se s dvoubodovou ztrátou na svého soupeře posunuli na desátou příčku.

Zaváhání Chelsea nevyužil Manchester City, který remizoval s West Bromwichem 1:1 a po druhé remíze za sebou je šestý s dvoubodovou ztrátou na „Blues“.

Ve Wolverhamptonu otevřel ve 49. minutě skóre francouzský útočník Chelsea Olivier Giroud, který dal v posledních sedmi soutěžních utkáních sedm branek a s osmi góly je nejlepším střelcem „Blues“ v sezoně.

Po hodině hry však povedenou trefou vyrovnal portugalský útočník Daniel Podence a jeho krajan Neto v páté minutě nastavení křížnou střelou rozhodl. „Blues“ inkasovali v 95. minutě po 14 letech.

Chelsea, která naposledy prohrála dva zápasy v Premier League za sebou před rokem, se nepovedlo odčinit sobotní porážku 0:1 ze hřiště Evertonu. Wolves bodovali po dvou předchozích prohrách.

Olivier Giroud slaví gól

Manchester City, který v sobotním derby remizoval 0:0 na hřišti Manchesteru United, vstoupil do zápasu s West Bromwichem aktivně a Ilkay Gündogan jej ve 30. minutě poslal povedenou střelou do vedení. Hosté v závěru první půle vyrovnali z ojedinělé ofenzivní akce. Střelu nigerijského obránce Semiho Ajayiho srazil do vlastní brány portugalský bek Rúben Dias. Manchester City inkasoval v soutěžních zápasech po 10 hodinách a osmi minutách.

West Bromwich i přes velký tlak domácího týmu dovedl zápas k remíze a získal teprve sedmý bod v ročníku. I tak zůstává na 19. místě tabulky.

Anglická fotbalová liga - 13. kolo: Wolverhampton - Chelsea 2:1 (66. Podence, 90.+5 Neto - 49. Giroud), Manchester City - West Bromwich 1:1 (30. Gündogan - 43. vlastní Dias).