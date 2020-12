Petr Čech brojí proti VAR: Jak má mít brankář šanci, když se nemůže pohnout? A navrhuje řešení

Londýn Příchod videa do fotbalu měl přinést konec zmatků a chyb. Místo toho stihl ale naštvat snad každého fotbalistu i trenéra všude tam, kde se využívá. Opravdu se musí nyní pískat každá maličkost?

Začalo to penaltami za jakoukoliv hru rukou, pokračuje to opakovanými pokutovými kopy. A fotbalisté toho začínají mít dost. V Premier League tak momentálně bojují za to, aby se některá pravidla upravila a videorozhodčí do hry zasahoval méně častěji.

Snad každý fotbalový fanoušek pamatuje na nedávnou kauzu pískaných her rukou, teď si sudí vzali na paškál brankáře. Podle pravidel totiž musí stát na brankové čáře do té doby, než se útočník dotkne míče. A pokud se pohne těsně před tím, kope se penalta znovu.

Přesně na to nedávno doplatil Lukasz Fabianski. Brankář West Hamu byl proti kopu Mateusze Kliche úspěšný. Jenže pak se do toho vložil VAR. Fabianski se prý na brankové čáře pohnul dříve, než byl zasažen míč. Výsledek? Pokutový kop se kopal znovu, tentokrát ale brankář West Hamu úspěšný nebyl.

To nadzvedlo ze židle spousty lidí, od fanoušků až po samotné hráče i funkcionáře. Na stranu brankářů se přidal mimo jiné i bývalý český reprezentační gólman Petr Čech. Bývalý strážce svatyně Chelsea či Arsenalu nechápe, proč brankáři nemají při pokutových kopech stejné podmínky jako útočníci.

„Jak má jakýkoliv brankář pokrýt plochu 7m 32cm x 2m 44 cm bez jakéhokoliv pohybu nohou, zatímco hráči střílí ze 12 yardů průměrnou rychlostí 70 mph, což míči trvá nějaké 0,35 sekundy, než překročí brankovou čáru? Je to mimo moje chápání,“ zlobil se na svém Instagramu.

Sám ale nechtěl pouze nadávat, nýbrž navrhl i jedno možné řešení. „Je lehké kritizovat, aniž byste poskytli jakékoliv řešení, takže tady jedno je: Nemůže rozhodčí sprejem udělat druhou čáru zhruba 4 stopy před brankovou čarou a penalta by se musela chytit v tomto prostoru?“ ptá se.

Po zlehčení pravidel ale nevolá sám, verdikt se nelíbil ani kouči West Hamu Davidovi Moyesovi, ač jeho tým nakonec vyhrál 2:1. „Možná by se našlo pár vlivných manažerů, kteří by mohli pomoci něco změnit,“ doufá.