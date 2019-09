Naštěstí to není koleno, je to jen zadní sval, komentoval rychlý návrat po zranění Krmenčík

Příbram Přestože podle původních informací mohl být plzeňský fotbalista Michael Krmenčík kvůli nataženému zadnímu stehennímu svalu z utkání před týdnem s Opavou až několik týdnů mimo hru, zranění se nakonec neukázalo jako vážné. Šestadvacetiletý reprezentační útočník překvapivě naskočil hned do dalšího ligového duelu v Příbrami a k výhře 2:1 pomohl Viktorii úvodním gólem.

„Vypadalo to, že to bude na dýl. Byl jsem pak na magnetické rezonanci a bál jsem se, aby tam něco nebylo. Náš pan doktor Zeman ale říkal, že tam nic není. Tak jsem usoudil, že když tam nic není, tak proč nehrát. Trenér se rozhodl tak, že mě dal do sestavy. Asi budu teď trénovat jen dva dny v týdnu,“ řekl s úsměvem novinářům Krmenčík po utkání 8. kola.

Reprezentační útočník po operaci kolena vynechal konec minulého podzimu a následně celou jarní část.

„Kdyby to bylo koleno, nevím, co bych dělal. Je to jen zadní sval. Máme šikovné fyzioterapeuty, zapracovali na tom, jak měli. Jsou to profesionálové jako my. Dalo se to rychle do kupy a jsem za to rád,“ prohlásil Krmenčík.

V 21. minutě v Příbrami otevřel skóre a připsal si pátý soutěžní gól sezony. Venku ale skóroval poprvé od loňského října a reprezentační výhry 2:1 na Slovensku.



„Myslím, že jsem venku dlouho nedal gól, takže jsem ho chtěl dát. Řízek mi to dal fantasticky, já jsem to zasekl za patou a prostřelil gólmana,“ uvedl Krmenčík.

V utkání měl i další šance. Po pauze hlavičkoval nad, pak se zamotal při zakončení a jednou trefil tečovanou střelou vnější část tyče.

„Měl jsem dát druhý gól. Nevím, co jsem tam při té šanci vymýšlel. Když jdu sám na bránu, musím vypálit. Chtěl jsem být asi jako Ronaldinho a to se mi vůbec nepovedlo. Něco jsem si chtěl vyzkoušet a prostě mi to nevyšlo. Ta tyč mě mrzí ještě víc, ale hlavně, že jsme vyhráli,“ řekl Krmenčík.

Plzeňský útočník figuruje mezi náhradníky pro nadcházející zápasy reprezentace v evropské kvalifikaci v Kosovu a Černé Hoře. „Když přijde pozvánka, jsem připraven,“ prohlásil.

Plzeň vyhrála v lize podruhé za sebou a venku zvítězila poprvé po čtyřech soutěžních duelech. Upevnila si tak druhé místo v tabulce.

„Každá výhra venku se počítá a jsme za to rádi. Koukám jen nad sebe. Kolik máme rekord v počtu výher? Myslím, že 16? Tak jich uděláme 17,“ smál se Krmenčík.