Naštvu se, jestli někdo napíše, že se projevil Josého dopad, tvrdí Mourinho po úspěšné premiéře

Londýn Přestože fotbalisté Tottenhamu při premiéře trenéra Josého Mourinha zvítězili na hřišti West Hamu 3:2 a zaznamenali první venkovní triumf v Premier League od ledna, portugalský kouč svůj vliv na mužstvo nepřeceňoval. Mourinho, který v týdnu nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, podle svých slov zatím žádný dopad na tým nemá.

„Není to o mně, ale o hráčích a klubu. Naštvu se, jestli někdo napíše, že se projevil Josého dopad. Žádný vliv jsem na tým neměl. Jenom jsem mu trochu pomohl k výhře,“ citovala Mourinha BBC.

Spurs vedli na Olympijském stadionu po 49 minutách o tři branky. „Hodinu hrálo mužstvo skvěle, utkání mělo pod kontrolou a dominovalo mu. Využili jsme prvky z tréninků,“ prohlásil šestapadesátiletý Mourinho, který před příchodem do londýnského celku naposledy vedl Manchester United, odkud loni v prosinci dostal vyhazov.

Poté ale Tottenham polevil a „Kladiváři“ nakonec snížili na rozdíl jediné trefy. „Odešli jsme trochu fyzicky. Tím ale neobviňuju předchozí realizační tým, může za to reprezentační přestávka. Někteří hráči se vrátili teprve v pátek,“ konstatoval dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Portem a Interem Milán.

„Navíc jsem nehráli proti celku, kterému by chyběla kvalita. West Ham je dobrý tým se spoustou zkušených hráčů. Bylo to derby, které jsme zvládli,“ uvedl Mourinho.

Nejvíce vyzdvihl výkon záložníka Deleho Alliho. „Stejně jako tým hrál hodinu dokonale a potom na to doplatil a jeho výkon trochu poklesl. Byl to starý Dele Alli, který před lety oslnil nejen Anglii, ale celý svět. Udělal přesně to, co jsem po něm chtěl,“ řekl Mourinho, jehož svěřence čeká v úterý domácí souboj v Lize mistrů proti Olympiakosu Pireus.