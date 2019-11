Trpišovský: V první půli to nebyl fotbal, ale ragby. Až po našem vyloučení jsme byli lepší

olomouc Žádné servítky si nebral trenér Slavie Jindřich Trpišovský s hrou Olomouc, na jejímž hřišti sešívaní remizovali v rámci 17. kola Fortuna ligy 0:0 a teprve potřetí v tomto ročníku přišli o body.

„Celkově jsem od zápasu čekal víc. V první půli to ani nebyl fotbal, spíš mi to připomínalo ragby. Bylo tam moc kontaktů, moc soubojů, byla to taková válka,“ uvedl Trpišovský po zápase.

„Paradoxně nám pomohlo vyloučení Masopusta po zbytečném faulu. Ve druhé půli jsme byli lepší, měli jsme šance na to, abychom dali gól,“ poukázal kouč Slavie na fakt, že sešívaní dohrávali od 45. minuty o deseti.

„Sigma zase mohla rozhodnout v nastaveném čase. Takže z tohoto důvodu bych remízu označil za zaslouženou,“ dodal Trpišovský.



Za spravedlivou hodnotil remízu i kouč Olomouce Radoslav Látal.

„Vstoupili jsme do zápasu s tím, že chceme soupeře vysoko napadat a hrát vzadu trochu na riziko. Byl tam důraz, plnili jsme úkoly,“ liboval si.

Stěžoval si na sudího Pavla Rejžka, že ve slibné situaci neponechal hráčům v prvním poločase výhodu.

„Mrzí mě necitlivě posouzená situace, kdy jsme mohli jít dva sami na gólmana. Proti deseti jsme nechtěli hru otevřít, každý brejk Slavie hrozil nebezpečím,“ pokračoval Látal.

„Čekali jsme na jednu naši šanci. Oni měli tři, my dvě. Bod bereme, nejsme zklamaní. Je to cenný bod proti Slavii, to si každý musí uvědomit,“ dodal.