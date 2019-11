Alli odpověděl na Mourinhovy rýpance zlepšením. ‚Přesně to jsem po něm chtěl,‘ radoval se Portugalec

Londýn Letos na jaře to fotbalisté Tottenhamu dotáhli až do finále Ligy mistrů a trenér Mauricio Pochettino byl vynášen do nebes. V této sezoně se však kohoutům zatím vůbec nedaří a odskákal to právě jeden z nejuznávanějších trenérů současnosti, jenž dostal padáka po dlouhých pěti letech.

Jeho nástupce José Mourinho si při současném rozpoložení Tottenhamu nemohl přát lepší premiéru. Na hřišti městského rivala West Hamu vyhrál 3:2 a posunul ambiciózní celek na desáté místo. Po zápase pak šestapadesátiletý Portugalec s novináři rozjel tradiční hry.

„Není to o mně, ale o hráčích a klubu. Naštvu se, jestli někdo napíše, že se projevil Josého dopad. Žádný vliv jsem na tým neměl. Jenom jsem mu trochu pomohl k výhře,“ prohlásil Mourinho, který rád odvrací pozornost od hráčů na sebe, čímž jim chce dodat klid na koncentraci. Nicméně v Anglii se hned začalo probírat, jak „Special One“ oživil pohaslou hvězdu Dele Alliho.

Tottenham vs. West Bronwich Albion: zleva domácí Dele Alli a hostující Jake Livermore.

Třiadvacetiletý záložník byl pod Pochettinem ve špatné formě, kvůli čemuž dokonce vypadl z nominace Anglie. Mourinho při svém příchodu dokonce zpochybnil jeho kvality a měl s ním osobní pohovor. „Mluvil jsem s ním a zeptal se ho, jestli jsou to skutečně jeho výkony, nebo jeho mladšího bratra. Řekl mi, že se pořád cítí jako ten starý Dele. Dobře, řekl jsem mu. Hraj jako Dele,“ prozradil kouč.

O vítězství se strachovali

A třiadvacetiletý Angličan si skutečně vzal rozmluvu k srdci.

Ve 36. minutě připravil úvodní gól pro Korejce Son Heung-Mina, na konci prvního poločasu pak buldočím presinkem získal míč a založil gólovou akci Lucase Moury, který zvyšoval na 2:0. „Byl to starý Dele Alli, který před lety oslnil nejen Anglii, ale celý svět. Udělal přesně to, co jsem po něm chtěl,“ těšilo Mourinha, jehož svěřence čeká v úterý domácí souboj v Lize mistrů proti Olympiakosu Pireus. Po brance Harryho Kanea na 3:0 to vypadalo na Mourinhovu bezproblémovou premiéru, Tottenham ale málem nezvládl závěr zápasu, když za West Ham snížili Michail Antonio a Angelo Ogbonna.

Great improvisation from Alli!



Son puts it on a plate for Moura after Dele Alli's ingenious flick  pic.twitter.com/VKy46GbbyM — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 23, 2019

„Než jsme dostali dva góly, byl jsem opravdu spokojený. Hráli jsme dobře, dělali věci nacvičené v tréninku a mohli jsme dát na 4:0 a ukončit to,“ řekl Mourinho. „Bylo však vidět, že na hráčích se podepsaly emoce z odchodu předchozího trenéra a také únava u těch, co se vrátili z reprezentačních srazů,“ přidal. Tottenham po sobotní výhře poskočil na desáté místo a na čtvrtou pozici, která zaručuje přímý postup do základní skupiny do Ligy mistrů, ztrácí devět bodů.



Povede se Mourinhovi další z jeho trenérských majstrštyků a zachrání špatně rozjetou sezonu Tottenhamu?