KOMENTÁŘ: Ať to Mourinho nepokazí! Je v zájmu fotbalu, aby se Tottenhamu dařilo

Na fotbalový Tottenham v první půlce probíhající sezony dosedla krize, kterou odskákal vyhazovem po pěti a půl roku kouč Mauricio Pochettino, místo něhož přišel věhlasný Portugalec José Mourinho. Názory na něj se různí, mnoha lidmi je obdivován, další ho naopak nemůžou ani vystát. V zájmu fotbalu by ale bylo fajn, kdyby se mu v Tottenhamu dařilo.

Pochettino po sobě zanechal obdivuhodný odkaz, pohledným ofenzivním fotbalem, který vyprodukoval řadu hvězd, si vydobyl renomé a i díky němu kohouti již řadu let prostě baví. V minulém ročníku navíc přišel i velký úspěch – postup do finále Ligy mistrů. Proto by byla škoda, kdyby sympatický klub zapadl do průměru.



První vlaštovky zlepšení se už objevily. V domácí soutěži Tottenham o víkendu porazil West Ham 3:2 a v Lize mistrů poté předvedl proti Olympiakosu parádní obrat z 0:2 na 4:2. A možná takové angažmá přidá na popularitě i Mourinhovi.