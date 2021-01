Návrat do ligy po 400 dnech ozdobil veterán Matějovský gólem: Je to příběh jako z filmu!

Mladá Boleslav Když si Marek Matějovský na začátku minulého roku během soustředění na Maltě poranil achilovku, v Mladé Boleslavi všem zatrnulo. Netřeba si nic nalhávat, devětatřicetiletý záložník Středočechům obrovsky chyběl. Že fotbal hrát nezapomněl, ukázal hned v prvním ligovém utkání po zimní přestávce. Přízemní ranou k tyči zařídil svému týmu bod za remízu 1:1.

Ještě v týdnu mluvil o tom, že start v ostrém zápase nechce uspěchat. Po zranění Milana Jiráska v průběhu prvního poločasu ale Karel Jarolím ukázal právě na Matějovského a ten se mu odvděčil gólem. „Jsem neskutečně šťastný, že všechna práce, kterou mám za sebou, nepřišla vniveč. Ale přál jsem si vítězný návrat,“ řekl boleslavský kapitán

Lidovky.cz: Proti Zbrojovce jste měli převahu, ale nakonec berete jen bod. Jak utkání hodnotíte?

Moc mě mrzí, že jsme nevyhráli. Myslím si, že od začátku jsme měli navrch. Už z lavičky jsem si říkal, že Brno může udeřit jen ze standardní situace, což se přesně stalo. I tak jsme ale měli dost času na obrat. Bohužel, převahu jsme nevyjádřili gólově a máme pouze bod. Z výsledku jsem zklamaný, ale předvedený výkon ve mně po nepovedeném podzimu směrem do dalších kol vzbuzuje mírný optimismus.

Lidovky.cz: Jak velkou komplikací pro vás byla inkasovaná branka?

Velkou, zápas jsme totiž rozjeli skvěle. Bylo to jen o tom, jestli se nám podaří nějakou šanci využít. Soupeř bránil v hlubokém bloku. Přišlo mi, že přijel hrát na 0:0 a čekat na standardní situace. Už o přestávce jsme se v kabině snažili povzbudit. Věřili jsme, že zápas můžeme otočit.

Lidovky.cz: V týdnu jste říkal, že návrat na trávník nechcete uspěchat. Přišel povolávací rozkaz dříve, než jste očekával?

Jednoznačně. Bavili jsme se o tom s trenéry. Měl jsem velkou chuť, mimo jsem byl opravdu dlouho. Ale pořád jsem si říkal, že musím ještě trochu potrénovat. Trenér se nakonec rozhodl, že půjdu na lavičku. Říkal, že z toho, co viděl na tréninku, část zápasu zvládnu. Asi nikdo ale nečekal, že se do hry podívám takhle brzo. Najednou přiběhl asistent a řekl, ať se nachystám. Všechno se to seběhlo rychle.

Lidovky.cz: Jak jste se na hřišti po tak dlouhé době cítil?

Pocity mám smíšené. Na jednu stranu jsem neskutečně šťastný, že jsem zpátky a že všechna práce, kterou mám za sebou, nepřišla vniveč. Ale moc jsem si přál, abych zažil vítězný návrat. Bohužel to nevyšlo.

Lidovky.cz: Hru Boleslavi jste dokázal oživit, navíc jste se zapsal mezi střelce…

Je to jako příběh z nějakého filmu. Chtěl bych poděkovat obrovské spoustě lidí, kteří při mně stáli. Za hodně vděčím panu doktorovi Sinkulemu, celému zdravotnímu týmu tady v klubu, masérům, kondičním trenérům. Samozřejmě nemohu zapomenout na svoji rodinu. Strašně nerad bych na někoho zapomněl. Veškeré podpory si nesmírně vážím, gól bych chtěl věnovat hlavně jim.

Lidovky.cz: V tabulce zůstáváte v nepříjemné blízkosti sestupových vod. Cítíte, že by mužstvo mohlo jít nahoru?

Věřím, že se budeme jen zlepšovat. Noví hráči přinesli kvalitu, já se týmu snažil dodat hlavně klid. Příprava byla sice krátká, ale věřím, že jdeme správnou cestou a že budeme odměněni.