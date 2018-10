Nechápu, k čemu to video je. Obránce se mi ještě omlouvá, štve obránce Slavie Coufala

PRAHA Zásahy videorozhodčího nejprve nechtěl komentovat, poté to ale obránci Slavie Vladimíru Coufalovi nedalo. „Miloševič se mi ještě omlouval, že tam přijel na saních,“ řekl Coufal, po jehož zákroku sudí odpískal penaltu. Slavia přesto v pondělní dohrávce 13. kola fotbalové ligy porazila Duklu 4:1.

Penalta nebyla ze strany videa vše. V prvním poločase Baluta prostrčil na Coufala, který přihrál Součkovi před prázdnou bránu. Pomezní sice zvedl praporek, sudí Zelinka však s verdiktem počkal na kontrolu videa a branku neuznal.



„V kabině jsem viděl fotku a nechápu, k čemu to video je. Ještě tam zůstal Ostojič,“ divil se Coufal.



A co ten penaltový zákrok?

Nevím, jak by ta akce pokračovala. Já jsem Miloševiče kopl, ale on už ležel na zemi a náš brankář měl míč v ruce a nikdo okolo nebyl. Kdyby aspoň někomu přihrál a já ho potom kopl, oukej. Ale tohle... Ale pískl, tak asi byla.

Zapsal jste se mezi střelce ranou z voleje. Jak jste ten gól viděl?

Peter Olayinka to zatáhl po lajně, krásně nacentroval a já jsem si hledal volný prostor na zadní tyči, protože jsem tušil, že by to mohl přetáhnout. Pak už jsem se jen snažil trefit bránu na kříž, což se povedlo a hezky to tam zapadlo. Zaplaťpánbůh.

Je z toho výhra 4:1 a návrat na první místo. Před derby se Spartou máte velký náskok. Je to ideální rozpoložení?

Určitě. Na Spartu máme sedm bodů náskok a vedeme tabulku. Ale na ten zápas se musíme koncentrovat úplně stejně. Myslím si, že jsme dnes ve druhém poločase moc povolili a hráli místy až profesorsky a naivně. To od nás nebylo dobrý. Kvalitní tým, jako je Sparta, nás určitě potrestá. Musíme být koncentrovaní celých devadesát minut, což jsem dneska neviděl.

Ohrozila vás Dukla něčím?

Jak jsem říkal, ve druhém poločase jsme vypadli z role. Oni na můj vkus moc drželi balon. My je měli držet celých čtyřicet pět minut pod krkem a tlačit do nich. Dovolili jsme jim toho moc, ztráceli jsme odražené míče, protože se podle mě některým nechtělo běhat. Tomáš Souček na to byl chudák sám. Zaplaťpánbůh za něj, protože posbíral spoustu míčů.

Nedávali jste si pozor na zranění nebo aby se někdo nevykartoval?

Nemyslím si, že když je někdo na hřišti, že myslí na další zápas. Maximálně Josef Hušbauer si musel dávat pozor na čtvrtou žlutou, ale pak ho trenéři sundali, takže tím to nebylo.

Po zranění se vrací Milan Škoda, Simon Deli, Jan Sýkora. Tým se dává zase dohromady.

Na stoperu nás bota netlačí, ale Simon odehrál po dlouhé době fantastický zápas. Zvládl to s grácií, klobouk dolů. Co se týče Milana Škody, konečně se nám vrací nějaký bijec do vápna. Za něj jsme hodně rádi, že se uzdravil a může odehrát zápas.

Pomáhá nahradit útočníky Miroslav Stoch? Dnes dal dvě branky...

Miňo hraje fantasticky. On si umí skvěle najít prostor, má rychlé nohy, skvělou střelu pravou i levou. Určitě se vrátí do slovenské reprezentace, kde teď vyměnili trenéra. Je to fantastický hráč. Jeho góly, přihrávky a hra teď hodně pomáhají.

Co jste říkal na jeho první gól? Trefil to do šibenice...

Co k tomu říct. Fantastický.

V defenzivní čtveřici jste měli dvě změny. Ovlivnilo to hru obrany?

Duklu jsme do ničeho kromě té penalty nepustili. Jak jsem řekl, Simon to odehrál fantasticky a Jarda Zelený je fotbalista jako kráva. Ten si s tím taky poradil skvěle.

Bude mít trenér dilema, koho postavit do derby do obrany?

To vám určitě řekne trenér na tiskovce, do toho se nebudu pouštět.

Navnadilo vás tohle malé derby na to velké se Spartou?

Já jsem se soustředil na Duklu, to velké derby začnu vnímat až od dalšího dne. V úterý máme volno, to fotbal úplně vypustím z hlavy a budu se věnovat rodině, ať si trochu odpočinu.