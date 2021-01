Nechceme brečet, ale budeme řešit problém, říká trenér Brna Dostálek k rozpadu dvojice klíčových útočníků

Valletta (od našeho zpravodaje) Pro brněnskou Zbrojovku nezačala příprava na jarní sezonu před ligovým startem vůbec ideálně. Nejprve se před odletem na soustředění zranil útočník Jakub Přichystal, na Maltě si během prvního tréninku zlomil zápěstí a čtyři týdny bude mít sádru. Brnu tak budou oba elitní útočníci chybět v existenčním utkání proti Mladé Boleslavi. "Hodně nás to limituje, na prvních dvou trénincích přijdete o oba útočníky základní sestavy," mrzí trenéra Richarda Dostálka.

Muselo vám asi hodně zatrnout, když hned na prvním tréninku se zraní klíčový útočník Růsek.

Nevím, to bohužel nemůžu ovlivnit. (pokrčí rameny)

 Zraněný Tonda Růsek zítra Maltu opustí a přes Frankfurt odletí domů.



Ve čtvrtek podstoupí operaci, která by měla usnadnit léčbu a minimalizovat možné komplikace.



Tondo, drž se a ať jsi brzy fit!



Jak moc vás to limituje těsně před začátkem sezony?

Hodně, na prvních dvou trénincích přijdete o oba útočníky základní sestavy. Celková práce na soustředění pro nás bude o dost složitější. Máme tu na zkoušku Martina Zikla, na kterého se během zápasu chceme podívat a dostane šanci v základní sestavě, máme tu mladého Daniela Filu, jenž se zatím jeví velmi dobře. Nechceme brečet, že nemáme útočníka, ale budeme řešit problém. Ztratili jsme hráče, kteří nám odtáhli celou předešlou sezonu a teď nejsou k dispozici.

Stav Jakuba Přichystala se lepší?

Kuba byl pozitivní na covid v předposledním utkání proti Baníku a ta doba byla natolik krátká, aby z toho dokázal vyskočit. Na prvním tréninku sice byl, ale nějak si blbě poranil kotník, nemělo by jít ale o dlouhodobější zranění.

Může být pro ně v současné situaci těžší návrat?

Nemyslím si, byli celou dobu součástí týmu a vědí, jak se na pozici hrotového útočníka chovat. Bohužel nám vypadli v době, kdy jsme se chtěli zaměřit na součinnost právě útočníků se záložní řadou. Musíme s tím ale nějak popasovat, Tomáš Požár (sportovní manažer Zbrojovky pozn. redakce) řeší příchody dalších hráčů, nechci ale být konkrétní. Obecně ale chceme přivést hráče, kteří zvýší konkurenci a přivedou do mužstva více fotbalovosti.

Na čem chcete během soustředění nejvíce pracovat?

Především na taktice, první tři dny ještě chceme doladit kondiční věci. Máme v plánu poskládat sestavu tak, aby si ti hráči na sebe zvykli.

Takže jí nehodláte směrem k lize moc měnit?

Vidíte to sám, že na každém tréninku přijdeme alespoň o jednoho hráče, minulou sezonu jsme takto pravidelně přicházeli o kluky, kteří neprošli testem na covid. Celkem jsme si na to zvykli, je to blbá situace, ale umíme s tím pracovat.