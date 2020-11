Někteří fotbalisté při testování podvádí, myslí si politik. Šéf ligy Svoboda: Mám se smát, nebo urazit?

Praha Europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský na Twitteru projevil nesouhlas s obnovením profesionálních soutěží a v odpovědích na reakce diskutujících mimo jiné naznačil, že nevěří testování v českém fotbale. „Neznám toho pána, ale je to nesmysl,“ prohlásil Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA).

Zdechovský se v pondělí večer na sociálních sítích otevřeně podivil pondělnímu usnesení vlády, která se rozhodla podpořit možnost obnovit za přísných hygienických podmínek profesionální sport.

„Možná by se pan premiér Andrej Babiš měl jít podívat do pohřebních služeb. Dnes mi říkal majitel jedné z nich, že měl dnes 27 objednávek, což mají běžně za půl měsíce. A Vy v tomto nepořádku, kdy omezujete pohyb lidí, pustíte s Milanem Hniličkou hraní profesionálních soutěží?“

Reakce přišly vzápěti, spousta diskutujících politikovi opakovala, že se ve sportovním prostředí testuje na koronavirus často.



Mnozí argumentovali fotbalem, který na vlastní náklady od nové sezony provádí odběry před každým kolem, účastníci evropských pohárů podstupují testy dokonce ještě častěji. Lidé z klubů dodržují přísný režim, taková Slavia se před kvalifikací Ligy mistrů z vlastní vůle uchýlila do izolace, aby šíření covidu-19 předešla.



Na příspěvek jednoho uživatele europoslanec Zdechovský odpověděl: „Vy věříte testování lidí v českém fotbalu?“



Důkaz následně nezveřejnil, napsal nicméně například „Všichni nepodvádí, někteří ano“, „Podle toho, co vím, tak místo hráče šel na test někdo jiný“, „Chcete tedy mi tvrdit, že nikdo v oblasti sportu s testy nikdy nepodváděl?“

Tomáš Zdechovský, europoslanec, místopředseda KDU-ČSL. ,

Proti Zdechovskému se postavil třeba jablonecký obránce Jakub Podaný, který žádal o vysvětlení, proč politik testování ve sportu nevěří.



„Jakube, prostě nevěřím. Zkušenost a jednání některých lidí je nepřenositelná. Věřte mi, že i já budu rád, až tato doba skončí a bude se moci znovu hrát. Vydržme to týden a pak budeme moudřejší,“ napsal europoslanec.

Mezi reakcemi na původní Zdechovského tweet nechybí ani příspěvek slávistického předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka.

„Pane poslanče, byl jsem na 22. testu a zítra jdu na 23. (UEFA) test. Jestli chcete, můžeme je všechny projít. Většinu platil klub, část hygiena a část UEFA. Většina se jich odehrává v ranních hodinách, abychom podvečer mohli trénovat. Nevím, čemu nevěříte. Neužíváme si to.“

Když se o tom dozvěděl šéf LFA Svoboda na tiskové konferenci Národní sportovní agentury, překvapeně zakroutil hlavou.



„Nevím, jestli se tomu zasmát, nebo jestli mě to má urazit,“ řekl.

„Nevím, na co je pan poslanec zvyklý ze svého života, jak opatření obcházet. Kdo jde ve fotbale do zápasu, musí se prokázat negativním testem, to kontrolují techničtí delegáti před každým zápasem. Pana poslance bych rád pozval, kdyby to šlo, na nějaký fotbal a jsem připravený mu to ukázat v praxi,“ dodal.