Nezničitelní slávisté. Neremcají, nevymlouvají se a proto se nemusí bát Sparty ani Arsenalu

Někdo musí sérii Slavie ukončit, doufám, že to budeme my, řekl trenér Vrba Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba si před nedělním ligovým derby s vedoucí Slavií přeje, aby jeho svěřenci ukončili soupeřovu rekordní sérii 37 zápasů bez porážky v nejvyšší soutěži. Souboj s obhájcem titulu považuje za zkoušku ohněm. Zároveň se podle něj ukáže, jak na tom jeho tým je. Vršovický celek vede ligu o 14 bodů před Spartou, která má k dobru dva odložené duely. "V neděli nás čeká zkouška ohněm. Čeká nás mužstvo, které kraluje v poslední době v lize. Na druhou stranu někdo jejich sérii musí konečně ukončit. Doufejme, že to budeme my," řekl Vrba v rozhovoru pro ČT sport po středeční výhře 4:1 nad Jabloncem ve čtvrtfinále domácího poháru. "Hrozně se na to těším. Jediné, co mě mrzí, je, že tam nebudou diváci. Atmosféra by samozřejmě byla výbušná, ale přesto mě to mrzí," poukázal sedmapadesátiletý Vrba na to, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru se stále hraje bez fanoušků. "Narazíme na soupeře, který nějakou dobu dominuje v české lize. Chtěli bychom samozřejmě tuto dominanci přerušit a samozřejmě to nebude hned. V každém zápase se Slavií ale chceme dokazovat, že máme také kvalitu, a budeme na ně chtít navázat v Evropě," upozornil Vrba na on-line tiskové konferenci po duelu s Jabloncem na působení slávistů v Evropské lize, kde ve čtvrtečním úvodním čtvrtfinále remizovali na hřišti Arsenalu 1:1. Letenští pod jeho vedením neprohráli ani v jednom z osmi soutěžních utkání a sedm z nich vyhráli. "Jsem rád, že se nám tak daří, a doufám, že to potvrdíme i v neděli. I když nás samozřejmě čeká favorit, momentálně nejlepší mužstvo v české lize. Musíme udělat všechno pro to, abychom mu roli trošku znesnadnili a udělali dobrý výsledek, a doufám, že ho uděláme," konstatoval někdejší kouč Plzně, české reprezentace, Machačkaly nebo Razgradu. "Samozřejmě chceme hrát na Slavii fotbal, který se nám teď daří. Chceme v tom pokračovat. Jestli budeme úspěšní, to budeme vědět až v neděli večer, ale určitě se o to budeme snažit. Jak znám trenéra Trpišovského, ten určitě bude chtít být také aktivní. Doufám, že fotbal bude diváky bavit, bude hodně gólů a že bude víc gólů v síti, v které si je přejeme," řekl Vrba. Po utkání s městským rivalem se Sparta v lize představí v Jablonci a poté doma se třetím Slováckem. Bez náhradního termínu je zatím odložený duel s Plzní. "Jsou to zápasy, které ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Pokud potvrdíme to, co teď předvádíme, tak to bude obrovské plus do nové sezony, kde už to bude naostro. Doufám, že pak si to rozdáme se vším všudy," uvedl rodák z Přerova. (čtk)