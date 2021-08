Nerozumíme tomu, že jsme v 21. století pořád svědky rasismu, uvedl kouč Monaka. Vrba situaci nekomentoval

Hučení části fanoušků z domácího kotle na hráče tmavé pleti a především na střelce prvního gólu Auréliena Tchouaméniho v úterý večer zastínilo fotbalové dění - minimálně z francouzského pohledu.

Monako vyhrálo na Spartě 2:0.

A zaslouženě.

„Ale po utkání jsme smutní a zklamaní z toho, čím jsme si prošli. Byl bych rád, kdyby podobné chování přestalo nejen na fotbalovém hřišti, ale na celém světě. Všichni jsme si přece rovní,“ apeloval Kovač, trenér Monaka.

V tiskovém centru na Letné hovořil za stolem, vedle něhož stojí už od začátku sezony figuríny oblečené v černých trikách s červeným nápisem: Ne rasismu.

Pražský klub proti nenávistnému chování dlouhodobě vystupuje a hlasitě bojuje.

„A je potřeba zdůraznit, že rasistické urážky křičelo pár jedinců, rozhodně ne celý stadion. I domácímu trenérovi jsem řekl, že za to nemůže, a proto jsme chtěli v utkání pokračovat,“ pokračoval Kovač, zatímco jeho protivník Pavel Vrba se o incidentu nerozmluvil. Nechtěl ho detailněji komentovat.

„Atmosféra byla napjatá,“ popisoval obránce Ruben Aguilar. „Trenér nám opakoval, ať se soustředíme jen na fotbal. Ať odpovíme výkonem na hřišti.“

„Kluci byli o přestávce v kabině smutní, naštvaní, zklamaní. Byly tam horlivé diskuse a já se snažil jako trenér i jako člověk celou situaci především uklidnit. Pro nás všechny je strašně složité takovým věcem porozumět,“ podotkl Kovač, legenda německé bundesligy a bývalý trenér Chorvatska či Bayernu.

„Když někomu vrazíte facku, možná ho to bude jeden den bolet, ale slova dokážou ublížit mnohem víc, zanechá to ve vás mnohem větší jizvu. Jsem opravdu pyšný na to, jak hráči celý moment ustáli, jak to zvládli.“