Nová opatření Spartu zaskočila: Fotbal vydal obrovské finanční prostředky, bublina je funkční

Praha Spartu přerušení soutěží kvůli přísnějším opatřením proti šíření koronaviru nepříjemně překvapilo. Především proto, že profesionální fotbal podle ní vynaložil desítky milionů korun z vlastních prostředků na zajištění bezpečného prostředí, díky kterému zaznamenal minimum pozitivních nálezů.

Vláda o zpřísnění opatření informovala dnes poté, co v posledních dnech narostly počty nakažených nemocí covid-19. Na dva týdny proto byly přerušeny veškeré profesionální i amatérské soutěže. Do konce týdne se ještě může hrát, ale bez diváků na stadionech.



„Jsme nepříjemně překvapeni. Zejména s ohledem na to, že profesionální fotbal z vlastních zdrojů vydal obrovské finanční prostředky na to, aby se hrálo,“ řekl ČTK mluvčí Sparty Ondřej Kasík. „Letmým odhadem jde mluvit o desítkách milionů korun, možná i nižších stovkách, které fotbal vydal na to, aby byla zachována kontinuita soutěží,“ dodal.



Kasík připomněl, že Ligová fotbalová asociace po jarní dvouměsíční přestávce kvůli koronaviru zavedla řadu opatření a díky nim se soutěže v České republice mohly znovu rozběhnout. „Profesionální fotbal v České republice byl díky nim už na jaře schopen jako jeden z prvních obnovit činnost,“ uvedl Kasík.

„Procenta pozitivních testovaných hráčů, členů realizačních týmů a ostatních lidí z klubů svědčí o tom, že bublina, kterou profesionální fotbal vytvořil, je funkční. Z toho pohledu je přerušení soutěží nepříjemné překvapení,“ přidal mluvčí vedoucího celku první ligy, ve které kvůli koronaviru byly dosud odloženy jen dva zápasy.

Sparta alespoň uvítala výjimku pro zápasy mezinárodních soutěží, protože 22. října vstoupí na Letné do základní skupiny Evropské ligy proti Lille. „Máme jen dvě informace. První že se mezistátní utkání může odehrát, a druhou, že se bude hrát bez diváků,“ řekl Kasík s tím, že jak by klub řešil případný úplný zákaz hraní, už nemá cenu spekulovat.¨



Adam Hložek přispěl k výhře Sparty v Karviné dvěma góly.

Pro Spartu to ale i tak představuje komplikace, protože dosud se mohla utkání konat pouze za účasti 130 lidí. Pohárová utkání ale zajišťuje mnohem více osob. „My teď musíme sestavit plán, jak zápas uspořádat, protože při mezinárodních zápasech musí být dodržen poměrně vysoký standard zajištění,“ podotkl Kasík.



Opatření se dotknou také Liberce, který 22. října odstartuje působení v Evropské lize domácím zápasem proti Gentu. Mistrovské Slavie se naopak opatření příliš nedotknou, protože do základní skupiny vstoupí na hřišti izraelského celku Hapoel Beer Ševa.

„Jsme rádi, že byla oznámena ta výjimka pro mezinárodní zápasy a že nemusíme pořádat utkání s Gentem v zahraničí. Budeme nyní čekat na upřesnění podmínek. Věříme tomu, že budou nastaveny tak, abychom domácí utkání Evropské ligy proti Gentu opravdu mohli uspořádat. Mrzí nás jen, že na utkání nebudou moci být přítomni fanoušci, kteří se na utkání ve skupinové fázi velmi těšili,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Slovanu Liberec Tomáš Čarnogurský.