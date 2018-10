Nová stoperská dvojice zápas zvládla. Navíc spolu hráli poprvé, je si vědom Vaclík

bratislava Výkon českých fotbalistů při sobotní výhře 2:1 nad Slovenskem v Lize národů sice nebyl podle brankáře Tomáše Vaclíka bez chyb, ale také ukázal, že reprezentace je po sérii špatných výkonů na dobré cestě. Gólman Sevilly ocenil především práci nové stoperské dvojice Jakub Brabec, Ondřej Čelůstka.

Zápas v Trnavě byl premiérou pro trenéra Jaroslava Šilhavého, který přišel místo Karla Jarolíma, pod jehož vedením tým vstoupil do Ligy národů prohrou 1:2 s Ukrajinou a poté utrpěl rekordní debakl 1:5 v přípravě v Rusku. „Myslím, že vítězství byla příjemná změna,“ uvedl Vaclík.

„Nebylo to bez chyb, to všichni víme, ale cítíme, že herní i týmový projev působil diametrálně odlišně než to, co jsme předvedli na posledních dvou srazech, kdy jsme dostali čtyři góly od Austrálie, pět v Rusku a kdyby Ukrajina byla efektivnější, tak by to s ní dopadlo podobně,“ přidal devětadvacetiletý brankář.

Výkon proti Slovensku ocenil i záložník David Pavelka, který si za národní tým zahrál po dvou letech. „Velice příjemný návrat. Viděli jsme, že týden jsme se na něco připravovali a že to k něčemu bylo. Takže máme víc pozitivního myšlení a atmosféra se zlepšila,“ uvedl.

Hráč Kasimpasy si také chválil spolupráci s Tomášem Součkem ve středu zálohy. „Moc jsem se nedostal do mezihry, tak jsem se snažil alespoň pokrýt hráče, aby měl míň práce. Ale na to, že jsme spolu hráli poprvé, tak tam nějaké automatismy fungovaly. Moc ale s vlastním výkonem spokojený nejsem,“ prohlásil.



Vaclík zase ocenil práci nové stoperské dvojice Brabec, Čelůstka. „Zápas odehráli velice dobře a myslím, že jim to spolu fungovalo. Navíc spolu hráli poprvé, takže je předpoklad, že můžou hrát ještě líp než v sobotu,“ řekl brankář.

Pavelka s Vaclíkem také shodně uznali, že český tým má stále na čem pracovat. „Já se třeba vůbec nedostal do mezihry, takže v tomhle bychom se mohli zlepšit. Víc podržet míč, odpočinout si a ne se hned hrnout dopředu. Ideální to nebylo, ale máme tři body, které po takovém zápase bývají ještě cennější,“ řekl Pavelka.