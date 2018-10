Překvapivý konec. Trenér Slováků Kozák po prohře s Čechy rezignoval

bratislava Slovenské fotbalisty už nevede Ján Kozák. Čtyřiašedesátiletý trenér skončil na vlastní žádost den po prohře 1:2 s českým týmem v Lize národů. Slovenský fotbalový svaz o tom informoval na svém webu s tím, že v úterním přípravném utkání ve Švédsku povede tým asistent Štefan Tarkovič.

„S trenérem jsme se na jeho žádost dohodli na ukončení spolupráce,“ uvedl předseda slovenského svazu Ján Kováčik. „Jde o nečekané rozhodnutí, takže se situací budeme zabývat až po návratu ze Švédska,“ přidal na adresu kouče, který měl podepsanou smlouvu až do konce kvalifikace o postup na Euro v roce 2020.

Ihned po sobotní prohře s Českem v Lize národu 1:2 se Kozák pustil do hlavních talentů slovenského fotbalu, o kterých se mluví v souvislosti s případnými přestupy do lepších klubů za několik milionů.



„Stano Lobotka hrál špatně, ani Milan Škriniar nezahrál dobře. Buďme objektivní: hodně se mluví o milionech, ale je třeba to ukázat na hřišti,“neodpustil si Kozák kritiku po utkání. Problém měl i s Vladimírem Weissem, jenž není podle něj dostatečně fyzicky připravený. Důvodem je jeho způsob přípravy v katarské lize.

Slovensko kromě prohry s Českem prohrálo v prvním duelu skupiny B1 s Ukrajinou na její půde 1:0 a jejich vyhlídky na první místo jsou velmi nereálné.



Případná hrozba sestupu do třetí divize by měla pro Slováky další fatální důsledky. Projevila by se totiž i v nasazování do kvalifikace na mistrovství Evropy 2020, při kterém by se Slovensko propadlo až do třetého výkonostního koše, kde by je čekali dva silnější protivníci.

„V čase nástupu k týmu byl v nelehké situaci a se slovenskou reprezentací odvedl výbornou práci,“ uvedl Kováčik. „Vytvořil tým, jenž dosáhl řady vynikajících výsledků, kterými se zapsal do historie našeho fotbalu. Děkuji mu za pět a půl roku práce ve prospěch slovenského fotbalu,“ dodal.



Slovensko v 54 zápasech pod Kozákovým vedením 29 utkání vyhrálo, desetkrát remizovalo a 15 prohrálo s celkovým skóre 80:48.