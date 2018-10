Fotbalisté chtějí vsázet s Ukrajinou na týmového ducha, do Charkova neodjel Kadeřábek

CHARKOV/PRAHA Když čeští fotbalisté vystoupili před letištní halu na jihu Charkova, přivítal je překrásný západ slunce - až magicky rudá obloha. Právě zde, ve druhém největším městě Ukrajiny, se v úterý střetnou s domácí reprezentací. A po výhře nad Slovenskem jsou optimističtí.

Budou ale čelit silnému a ve formě hrajícímu protivníkovi, jak ostatně poznali už v domácím záříjovém utkání, které prohráli 1:2.

Ukrajinci naposledy poznali přemožitele před rokem, kdy v kvalifikaci o mistrovství světa podlehli Chorvatsku. Od té doby z osmi zápasů vyhráli pět, naposledy v přípravě remizovali 1:1 s Itálií.



„Jedeme tam s něčím podobným jako sem,“ vyprávěl záložník David Pavelka ještě před odletem ze slovenské Bratislavy.

„Chceme dát důraz na týmového ducha, chceme na ně být dobře nachystaní. Pokud budeme plnit taktické pokyny, můžeme je pozlobit,“ věří středopolař z turecké Kasimpasy, který se do národního mužstva vrátil po dvou letech.

Utkání základní skupiny B1 fotbalové Ligy národů: Slovensko - ČR, 13. října 2018 v Trnavě na Slovensku. David Pavelka z Česka a za ním Juraj Kucka ze Slovenska.

A návrat to byl vítězný, Češi ve druhém utkání Ligy národů porazili Slováky 2:1. V neděli dopoledne si ještě zatrénovali. „Byl to hlavně regenerační trénink pro ty, kteří absolvovali větší část utkání,“ líčil Pavelka, který ho odehrál celé. „Hlavně jsme dávali do kupy síly na další zápas.“

Po poledni se svými spoluhráči vyrazil letecky dál na východ, zhruba za dvě hodiny se přepravili do severovýchodní části Ukrajiny. Do Charkova dorazili v šest hodin místního času, večer si ještě soupeře rozebrali u videa.

Chyběl jen obránce Pavel Kadeřábek, jenž zápas ze Slovenskem nedohrál. Žaludeční problémy, s nimiž se potýkal, neustaly. „Po dohodě s lékaři a trenérem se rozhodlo o jeho odpojení od týmu,“ uvedl tiskový mluvčí reprezentace Pavel Pillár.



„Když vypadne hráč, který má toho tolik odehráno jako Pavel, který je stabilním členem sestavy, tak to zásah bude. Ale věřím, že kluci ho nahradí a že předvedou výkon, že se nebude muset mluvit o tom, že Kadeř chyběl,“ uvedl brankář Tomáš Vaclík.

Třetí zápas fotbalové reprezentace v Lize národů je na programu v úterý od 20.45 českého času.