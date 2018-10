Pokud chceme postoupit, musíme zvítězit. Je to ale na Ukrajině reálné?

CHARKOV/PRAHA Porážka či remíza = konec nadějí. Jen dnešní vítězství na Ukrajině dá fotbalové reprezentaci šanci bojovat v Lize národů o postup výš.

Ukrajina - ČR Duel Ligy národů startuje dnes od 20.45 hodin v Charkově (přímý přenos ČT sport).

Rozhodčí : Mažeika - Šimkus, Kazlauskas - Rumšas, Valikonis (všichni Litva).

Předpokládané sestavy: Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Rakickij, Burda, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko, Marlos, Malinovskij, Konopljanka - Jaremčuk.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Čelůstka, Brabec, Novák - Pavelka, Barák - Vydra, Dočkal, Zmrhal - Schick.

Může to být zápas, který vrátí Česko do hry. Může přiživit dobrý dojem z vítězného utkání ze Slovenskem.



Nebo může naději zase rychle utlumit a zničit odvážné sny o posunu na první místo ve skupině.



Ač se na Ligu národů, novou soutěž, přes kterou může vést cesta na fotbalové Euro, někteří dívají skrz prsty, jedno se jí upřít nedá: má spád a náboj, protože zápasy jdou rychle po sobě. A tak vlastně pokaždé jde o hodně.

Dnes večer v Charkově to bude platit obzvlášť.

Zaváhání se nepromíjí a může mít nepříjemné důsledky. Pokud Česko s domácí Ukrajinou prohraje, může na posun z ligy B do áčka mezi evropskou elitu zapomenout – naopak mu hned přiskočí sestupové starosti.

Sešup o úroveň níž mezi soupeře typu Estonska, Kypru či Albánie by bolel nejen z hlediska prestiže – problémy by přinesl i při prosincovém losování kvalifikace o Euro 2020. Česko by spadlo až do třetího koše, takže by na ně klidně v kvalifikační skupině mohli čekat dva mimořádně silní soupeři.

Zároveň však existuje i opačná varianta: remíza už sice Česku k ovládnutí skupiny stačit nemůže, ovšem pokud vyhraje, na Ukrajinu se dotáhne a šance na první místo ožije.



Postup do ligy A by přinesl zápasy proti evropské špičce a také možnost zachránit účast na Euru i v případě, že kvalifikace dopadne špatně: Liga národů garantuje čtyři dodatečné vstupenky na evropský šampionát pro nejlepší tým z každé výkonnostní úrovně.

A pak je tu ještě příjemný finanční bonus: vítězstvím ve skupině by do strahovské pokladny přiteklo přes padesát milionů korun. „Jsme pořád na začátku cesty a Ukrajina je pro nás těžká zkouška,“ tuší trenér Jaroslav Šilhavý. „Máme k soupeři respekt, ale o naději na první místo určitě zabojujeme.“



Těžko se odhaduje, co teď vlastně od národního týmu čekat. V druhém největším ukrajinském městě, které je na polovinu října nezvykle prosluněné, se ukáže, jestli se skutečně novému kouči Šilhavému bleskově povedlo navést tým správným směrem, jak se mohlo zdát po zápase se Slovenskem.



Ukrajina bude tou pravou prověrkou, protože první dva zápasy ji vystřelily do role favorita skupiny. Nejen díky dvěma výhrám, ale i díky rychlému modernímu fotbalu, který tým, vedený legendárním Andrejem Ševčenkem, předvádí.



Je dravý, odhodlaný a mladý – jedinými třicátníky v nominaci jsou naturalizovaný Brazilec Marlos a brankáři Pjatov s Bojkem. Megastar typu Ševčenka teď chybí, ale na začátku září v Uherském Hradišti se Češi přesvědčili, jak nebezpečná Ukrajina je. Jen shodou náhod lepší tým vyválčil tři body až v nastavení.



Tehdy se na český výběr sypala kritika, teď naopak fanoušci cítí, že brzy může být lépe. Věří, že Šilhavý našel staronového lídra v záložníku Dočkalovi, že zpevnil obranu, že vydařený zápas nakopne i útočníky Krmenčíka se Schickem.



Proč ne? Když budou Češi hrát stejně obětavě jako v sobotu v Trnavě, bez šance nejsou. Přesto platí, že favorit je daný. Sázkové kanceláře věří domácím, kurz na výhru Česka šplhá přes 5:1. Není divu, Ukrajina už rok neprohrála a na klíčový zápas fanoušky navnadila středeční remízou v přípravě s Itálií.



„K vítězství ve skupině jim stačí remíza a doufám, že na to budou myslet. Možná nás podcení,“ uvažuje obránce Filip Novák. „Jdeme do toho s tím, že není co ztratit.“



Ale je! Vždyť první místo ve skupině si Češi před startem Ligy národů dali jako cíl. Když dnes zaberou, mohou dokázat, že nebyl nereálný.