Novým trenérem Baníku se stal podle očekávání Kozel, jeho asistentem je ostravská legenda Slončík

OSTRAVA Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Luboš Kozel. Kouč české reprezentační devatenáctky nahradil Bohumila Páníka, který byl od sedmého celku nejvyšší soutěže odvolán i s asistentem Janem Sombergem v minulém týdnu. Kozel v pátek v Ostravě podepsal víceletou smlouvu.

Kozel se v roli trenéra nejvíce zviditelnil v Dukle Praha, kterou během sedmiletého působení dovedl z druhé ligy až na šesté místo nejvyšší soutěže. Aktuálně vede národní tým do 19 let, se kterým dokončí kvalifikační cyklus.

Kozlovým asistentem bude v Baníku bývalý trenér Opavy či Karviné Ivan Kopecký a realizační tým rozšířil i kouč a šéf baníkovské mládeže Radek Slončík.



„Baník je historicky velmi významná značka a dneska už zase velmi vážený klub,“ uvedl Kozel pro oficiální webové stránky Baníku.

„Za poslední dobu udělal veliký progres z hlediska budování infrastruktury a je dnes zajímavou značkou pro každého trenéra. Mě navíc oslovilo i přímé a seriózní jednání pana majitele i ostatních zástupců klubu. Takže jsem rád, že to takto dopadlo,“ dodal.

Kozel by měl ve větší míře zapojit do kádru áčka i hráče z vlastní líhně.

„S příchodem Luboše Kozla vstupuje Baník do nové etapy své existence. V ní by měl Baník stále více těžit z mohutných investic, které vložil, vkládá a nadále bude vkládat do rozvoje vlastní mládežnické akademie,“ podotkl sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski.

„Věříme, že Luboš Kozel je trenérem, který dokáže postupně vznikající mládežnický potenciál Baníku využít a vytvořit silný a úspěšný tým, který bude tyto cíle plnit,“ dodal.

Bohumil Páník.

Hráčům bude nový trenérský tým představen v pondělí, kdy Ostravanům začne zimní příprava.



Jisté je, že Kozel dokončí s českou devatenáctkou kvalifikační cyklus. Od léta už by měl být naplno pouze pro potřeby Baníku.

„Jsem rád, že nám vedení FAČR vyšlo vstříc a dalo s působením Luboše Kozla v Baníku souhlas,“ uvedl výkonný ředitel ostravského klubu Michal Bělák.

Kozel hodlá letité zkušenosti s prací u mládeže aplikovat i v Ostravě. „Vím, že zde dorůstá generace talentovaných fotbalistů, kteří se jednou mohou stát velmi platnými hráči Baníku. K tomu bych jim chtěl pomoci,“ dodal Kozel.