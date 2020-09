Omezení diváků udělalo klubům čáru přes rozpočet. ‚Máme víc prodaných permanentek než míst,‘ stěžují si

Praha Maximálně dva tisíce diváků na venkovní stadiony. Tak zní nejnovější omezení, které zveřejnil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Jak moc se nařízení dotkne fotbalových klubů?

Do dnešního dne mohly kluby na své stadiony pozvat polovinu své kapacity. To už ovšem neplatí. Kvůli zvýšené koronavirové nákaze mohou nově do hledišť jen dvě tisícovky.

„Aktuálně se teprve seznamujeme s výnosem ministerstva zdravotnictví, čekáme zároveň na protokol LFA. Příští domácí utkání nás čeká až příští sobotu, a tak máme ještě čas. Nicméně budeme mít k dispozici výrazně méně míst, než kolik máme prodaných permanentních vstupenek. To je bohužel problém. Jisté je, že v tomto režimu nebude možné se na stadion bez sezonní vstupenky vůbec dostat,“ odpověděl na dotaz serveru lidovky.cz tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.



Letenští fotbalisté však nejsou jediní, kdo má prodaných víc permanentních vstupenek, než kolik může pustit diváků na stadion. „Vzhledem k aktuálním vládním opatřením je možné umožnit vstup na zápas pouze omezenému počtu majitelů permanetních vstupenek, kteří si obstarají vstupenku zdarma v systému Ticketportal,“ vzkazuje fanouškům zase Slavia, která se v sobotu střetne se Slováckem.

Ta se snaží uspokojit co největší počet lidí, přednost tak budou mít ti, na které se nedostalo v předchozím utkání s Příbramí.



Stejné problémy pak řeší na západě Čech. Viktoria Plzeň v neděli hraje s Brnem a i ona naráží na problémy s kapacitou. „Prakticky neexistuje ideální řešení, jak tento počet fanoušků vybrat. Rozhodli jsme se, že povolená kapacita bude nabídnuta permanentkářům, kteří si oproti své kartě vyzvednou náhradní vstupenku přímo na pokladně Doosan Areny, výměna bude spuštěna v pátek v 9 hodin ráno a poběží až do naplnění povolené kvóty 2000 míst,“ informoval na stránkách klubu tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

S tímto řešením však fanoušci moc spokojeni nejsou. Vzhledem k aktuální situaci si na sociálních sítích stěžují, že je klub nutí stát s několika stovkami lidí ve frontě a raději neumožní online registrace. Rovněž to nevyhovuje hygienickým opatřením.

O něco příznivější situaci však mají ostatní kluby. Teplice mají prodaných sezónních vstupenek akorát, aby se do omezeného počtu vešli, další vstupenky už ovšem prodávat nebudou. „Počet 2000 je pro nás vzhledem k vydaným permanentkám a partnerským VIP kartám hraniční, proto bohužel není možné prodávat jednorázové vstupenky ani otevřít hostující sektor,“ prozradil mluvčí Martin Kovařík.

Podobně to mají například i v Jablonci, který navíc ještě několik dalších vstupenek do prodeje dávat bude. Diváci bez permanentní vstupenky se o víkendu podívají také do Pardubic, či Karviné.