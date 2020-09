KOMENTÁŘ: Sport má druhou šanci. Fanoušci se musí začít chovat zodpovědně, jinak to kluby odskáčou

Pondělní výměna na postu ministra zdravotnictví vzbudila řádný rozruch. Nebudeme si nic nalhávat, nástup epidemiologa Romana Prymuly do funkce, které se ještě v květnu opakovaně zříkal, se nesetkal ve sportovním prostředí s příliš pozitivní odezvou.

Jeho první rozhodnutí opravdu zpřísnila omezení také ve sportu. Ruku na srdce:

Čekalo se to horší, destruktivnější. Kuloáry se nesly zvěsti o řezu v takové míře, že by se omezil, stejně jako na jaře, veškerý sport. Nejen ten vrcholový.

To se naštěstí nestalo. Dá se říct, že sport dostal dvoutýdenní druhou šanci.

A měl by jí využít. Měl by udělat maximum pro to, aby začal brát onemocnění covid-19 vážně. Protože se tak bohužel často neděje.

Stačí se podívat zpětně třeba do hledišť fotbalových stadionů Slavie či Sparty. Kluby sice vydaly výzvy, aby lidé chodili během zápasů s rouškami na ústech, lidé je ale za branami houfně sundávali. Ano, neporušovali v tu chvíli nařízení, ale...

Pokud chceme i za dva týdny chodit na stadiony, musíme ukázat snahu, stejně jako kluby, které povětšinou dělají první poslední. Pokud se ale nebudou chovat zodpovědně i fanoušci, pro Prymulu a spol. nebude těžké ukázat prstem na viníky.

Staré sportovní moudro říká „Tým je tak silný jako jeho nejslabší článek“. Nyní jsme oním týmem všichni.