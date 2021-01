Pernica oslavil návrat do Brna gólem: Boleslav režírovala hru, bod bereme. Matějovský má šilhavé oko

Brno Řada fotbalových odborníků se domnívala, že na podzim měl Luděk Pernica dostat v Plzni více příležitostí. A protože by se ve zbytku sezony zřejmě nic moc nezměnilo, požádal třicetiletý stoper o možnost hostování. V dresu brněnské Zbrojovky nastoupil po dlouhých sedmi letech. Na půdě Mladé Boleslavi podal velice spolehlivý výkon a přesnou hlavičkou přisoudil nováčkovi bod za remízu 1:1.

Lidovky.cz: Druhou část sezony jste odstartovali bodem z Mladé Boleslavi. Berete ho?

V nastavení jsme sice sahali po třech bodech, když Šimon Šumbera trefil z přímého kopu břevno, ale s remízou jsme spokojeni. Zápas byl v režii domácích. Hodně drželi míč, přečíslovali nás po stranách. Měli hodně náběhů, ale ne tolik vyložených šancí. I my si vypracovali několik příležitostí, ale bod bereme a jsme za něj rádi.

Lidovky.cz: V brněnském dresu jste nastoupil poprvé od roku 2014, návrat jste oslavil gólem. Předpokládám, že v tomto ohledu panuje spokojenost?

Ano, velká. Ondra Vaněk s asistentem Maléřem mi gól trochu předpověděli. Bavili jsme se o tom, že když Zbrojovka před osmi lety postoupila do ligy, dával jsem první gól sezony. Ondra kopl standardní situaci parádně a spadlo to tam.

Lidovky.cz: Šlo o secvičenou akci?

V posledních dnech jsme se právě standardním situacím věnovali, proti Boleslavi jsme na ně spoléhali. Spousta lidí se mě ptala, jestli ještě vůbec umím dávat góly. Tak snad jsem jim dneska ukázal, že ano. (směje se)

Lidovky.cz: Jak jste se na hřišti cítil?

Musím říct, že dobře. Jsem v Brně teprve týden, ale už za tak krátkou dobu jsem poznal, že tu kluci mají skvělou partu.

Lidovky.cz: O přestávce musel střídat zkušený Pavel Dreksa. Byla to pro vás komplikace?

Dreksič je kapitán a hlavní lídr, který diriguje hru. Věřím, že příští týden bude fit. Komplikace to byla, začátek druhého poločasu jsme nechytli, poměrně dlouho se to s námi vezlo. Ale i bez něj jsme to s Kubou Šuralem zvládli zezadu odřídit.

Lidovky.cz: Jak jste na hřišti vnímal Marka Matějovského, který se vrátil do ligy po třinácti měsících?

Když si přivodil zranění achilovky, určitě jsem mu přál co nejrychlejší návrat. Hlavně, ať mu vydrží zdraví. Hned po zápase jsme si s klukama v šatně říkali, že má neskutečné zkušenosti a „šilhavé oko.“ Dívá se doprava, pak vám to dá doleva, kde to čekají jen jeho spoluhráči. Určitě je nadstandardním hráčem a oživením ligy.