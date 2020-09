Plzeň doma sestřelila Brno 4:1, je zpátky na třetím místě. Sparta překonala Příbram a stále vede

Plzeň Fotbalisté Sparty vyhráli v 5. kole první ligy v Příbrami 3:1. Pražané jako jediní v soutěži zůstávají bez ztráty bodu a nadále vedou tabulku o dva body před obhájcem titulu Slavií. Třetí je o další bod zpět Plzeň, která porazila Brno 4:1. Jablonec stejným poměrem zdolal Opavu a nováček z Pardubic zvítězil nad Libercem 3:0.

Příbram v minulém kole nehrála na Slovácku kvůli 13 pozitivním testům na koronavirus v týmu. Středočeský celek dal nakonec proti Spartě dohromady velmi solidní sestavu a v úvodu byl lepší. Skóre ale U Litavky otevřel sparťan Lukáš Juliš, který dal pátý gól v ligové sezoně a vévodí tabulce střelců.

O skóre poslední je nováček z Brna. Zbrojovka v Plzni prohrávala už od druhé minuty a gólu Aleše Čermáka, před pauzou zvýšil Jan Kopic. Po změně stran se za Viktorii prosadili ještě Jean-David Beauguel z penalty a střídající Tomáš Hořava, před jeho brankou snížil brněnský náhradník Jan Hladík.Za chvíli srovnal domácí Stanislav Vávra, ale ještě do pauzy poslal hosty znovu do vedení Ladislav Krejčí starší. Jeho jmenovec Ladislav Krejčí mladší pak v druhé půli přidal pojistku. Příbram doma neporazila Spartu už přes 15 let a nadále čeká na první výhru v ligové sezoně. S jedním bodem je předposlední.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 5. kolo: Jablonec - Opava 4:1 (2:1), Pardubice - Liberec 3:0 (2:0), Plzeň - Brno 4:1 (2:0),

Příbram - Sparta 1:3 (1:1)

Jablonec vyhrál i třetí domácí zápas sezony. Severočeši vedli nad Opavou od třetí minuty po vlastní brance Josse Didiby a v 38. minutě zvýšil Tomáš Hübschman. Ještě do pauzy snížil Bartosz Pikul, ale v 73. minutě definitivně rozhodl Ivan Schranz a v nastavení se ještě prosadil Jakub Považanec. Opava stále čeká na první vítězství v ročníku a patří jí 15. místo.

Pardubice bodovaly i ve třetím utkání v azylu v pražském Ďolíčku, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí zápasy. Proti Liberci využily toho, že Slovan mezi 3. a 4. předkolem Evropské ligy obměnil sestavu a šetřil opory. Vítězství Východočechů zařídili brankami Martin Toml, Lukáš Pfeifer a z penalty Michal Hlavatý.

V sobotu mistrovská Slavia porazila Slovácko 3:0, Zlín prohrál s Olomoucí 0:1, Teplice zdolaly Ostravu 2:1 a Karviná remizovala s Mladou Boleslaví bez branek. Zápas Českých Budějovic s Bohemians 1905 byl kvůli koronaviru v domácím týmu odložen.