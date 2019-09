Plzeň vyhlíží fotbalový svátek. Přijede rival posledních let, tápající Sparta

PLZEŇ Po Dni české státnosti přijde na řadu i svátek fotbalový. Do Plzně totiž dorazí Sparta, což téměř vždy slibuje zajímavou zápletku. Podobná utkání většinou nemívají favorita, tentokrát tomu je ale výjimečně trochu jinak.

Viktoria ve středu v pohárovém duelu v Hlučíně natáhla svou vítěznou sérii na pět soutěžních zápasů, zato celek z Letné rozhodně nezažívá optimistický start. V lize mu po deseti kolech patří až sedmá příčka tabulky, v řeči čísel třetí nejhorší vstup Sparty do ročníku v historii samostatné české ligy.

„Na to bych se ale nedíval, každý zápas je jiný. Kór proti nám nebo Slavii to vždy bývá odlišné. Bude to boj o každý balon, určitě nic jednoduchého,“ varuje plzeňský obránce Radim Řezník.

I Sparta se v týdnu představila v MOL Cupu, v Jihlavě se ale herně trápila a postup proti druholigovému soupeři vydřela až brankou v závěru.

„Stále je to však Sparta. Možná má období, kdy se jí trochu nedaří, ale pro nás to nic neznamená. Přijede kvalitní mužstvo s dobrými individualitami. Čeká nás určitě těžké utkání, ale jsme doma a chceme tři body,“ podotýká záložník Roman Procházka.

Právě on by mohl být jednou z hlavních zbraní Viktorie. Od chvíle, kdy se propracoval do základní sestavy, totiž hraje ve velké pohodě. V posledních třech duelech se navíc pokaždé zapsal mezi střelce. Na středopolaře úctyhodný počin.

„Zní to jako takové klišé, ale mně o góly opravdu nikdy nešlo. Nepřikládám tomu nějakou velkou váhu, branka ale samozřejmě potěší každého fotbalistu. Po mém takovém ‚těžším‘ období jsem rád, že mi to tam padá. Hlavně že to přináší body,“ dodává trojnásobný slovenský reprezentant.



Plzeň se Spartou, to je souboj dvou vůbec nejméně faulujících týmů ligy. Když už se však Západočeši uchýlí k nedovolenému zákroku, umějí přiostřit. Během deseti kol nasbírali o pět žlutých karet víc než jejich nedělní protivník.

„Hlavně musíme být disciplinovaní, třeba rozhodne jen jeden gól. Utkání chceme zvládnout, máme teď docela dobrou sérii a bylo by skvělé v ní pokračovat. Věřím, že na to máme,“ hlásí Řezník.

Co se sestavy týče, nedají se v podání kouče Pavla Vrby čekat žádné velké šachy. V Hlučíně dal prostor hráčům, kteří se v předchozích týdnech tolik na trávník nedostali, z jejich výkonu ale ani přes výhru 3:1 nebyl zrovna nadšený. V základu se objevili Herc, Janošek nebo gólman Kozáčik.

„Mužstvo bylo tentokrát poskládané trochu jinak. Myslím si, že rozdíl měl být výraznější, to je pravda. Čekal jsem větší fotbalovou kvalitu, kterou bychom se měli prosazovat. Ne tím, že budeme s někým bojovat, dělat skluzy a rozbíjet si hlavy. Byla to taková hra na výsledek,“ přemítal plzeňský trenér po pohárovém triumfu proti třetiligovému oponentovi.

V bitvě se Spartou se ale bude podobná bojovnost Plzeňanům jednoznačně hodit. Že si s rivalem umějí poradit, předvedli na jaře v nadstavbě, kdy jej doma deklasovali v poměrně poklidném tempu 4:0.

„Těžko se to ale porovnává. Přes léto udělali nějaké změny, my také. Bude to asi úplně odlišné, přestože bychom nebyli proti, aby utkání dopadlo stejně,“ přeje si Procházka.