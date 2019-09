Vstupovat do turnaje jako favorit je dvousečné, říká před MS v malém fotbale vedoucí mužstva Štefek

Perth Vládnou světovému i evropskému žebříčku, vyhráli poslední mistrovství světa i Evropy. V australském Perthu startuje 1. října historicky třetí mistrovství světa v malém fotbale a čeští reprezentanti jsou právem stavění do role favorita.

Jakožto obhájci titulu vstoupí svěřenci Stanislava Bejdy do turnaje v Blackpearl Capital Areně ve středu 2. října proti Singapuru. O dva dny později vyzvou Srby. V neděli pak uzavřou základní skupinu G s jihoamerickým šampionem z Chile. Pokud vše klapne 11. října zabojují čeští reprezentanti o ty nejcennější kovy. „Když jste jednou na trůnu, nechcete být pod ním,“ říká před šampionátem Jakub Štefek, trenér brankářů a vedoucí mužstva v jedné osobě.

Lidovky.cz:Po dvou letech opět vyrážíte na světový šampionát. Tentokrát už však v roli obhájce, jaký to je pocit?

Pocit je to dvousečný. Je to příjemné, ale na druhou stranu už cítíme, že je naše pokojné vládnutí světu u konce a musíme znovu sedmkrát úspěšně do boje, abychom obhájili svoji vládu.

Lidovky.cz:A jaký je tedy před samotným MS cíl?

Umístit se stejně, jako na MS v roce 2017. Když jste jednou na trůnu, nechcete být pod ním. Se vším respektem a úctou k soupeřům musíme mít pouze a jen tento cíl. Jak to dopadne, jaké budeme mít štěstí a formu, uvidíme za pár dní.

Lidovky.cz:Ve skupině G narazíte na Chilany, Srby a Singapurce. Jak tým vnímá své první soupeře?

Singapur sledujeme jen z videí. Běhavý soupeř plný energie. Srbsko nemáme moc v oblibě, protože ke své fotbalovosti má velkou fyzickou sílu. Zápasy s nimi se hrají hodně do těla. Chile je mistr Jižní Ameriky, profesionální tým. Ohromná síla, přirovnatelná k Mexiku, které nám ve finále 2017 umělo řádně zatopit. Ve skupině jsou tři favorité na postup, místa jsou jen dvě.

Lidovky.cz:Jak moc těžká je pro realizační tým příprava na soupeře, jakým je právě Singapur?

Není to jednoduché, nemáme možnosti, jako management FAČR. V tomto hodně dělá Technický vedoucí Petr Pícha, který vždy nějaká videa najde v online světě. Kolikrát se až divíme, zda dělá i něco jiného. Moc tím pomáhá koučům i celému týmu.

Lidovky.cz:A co vy z pozice vedoucího mužstva, narazil jste již na určité odlišnosti v prostředí či organizaci? Přeci jen mezi Perthem a Nabeulem je značný rozdíl.

Organizace od Australanů bude určitě na skvělé úrovni, nebude to Tunis style. Vzdálenost a časový posun jsou trochu komplikací, ale velkou podporu máme od české komunity v Perthu, která pro nás připravuje volnočasové aktivity, abychom nemuseli myslet jen na fotbal.

Lidovky.cz:Takže vy, jenž působíte u reprezentace rovněž v roli jakéhosi baviče či motivátora, máte o jednu starost méně?

To ani ne, ale je to velká pomoc. Díky tomu mohu skládat motivační řeči, sázky, vítězné básničky či videa pro fandy v ČR. Zábava pro mě nikdy nebyla starost, takže jí není nikdy dost.

Lidovky.cz:Zpět k samotné hře. Jak moc se pozměnilo složení týmu od dvou zlatých úspěchů?

Tým se mi zdá zase silnější. Konkurence se zvýšila natolik, že se na toto MS nedostalo na ikony, jimiž jsou Jakub Polák, Jarda Bellada, Michal Salák a další. Věřím, že máme opět velkou sílu.

Lidovky.cz:Jak vidíte očima trenéra brankářů sílu českého týmu právě mezi třemi tyčemi?

Vždy obrovskou. Ať už to byl Marek Gruber, Petr Víšek či Jarda Bellada. Vždy jsme byli v bráně top. Nyní máme faktor Ondry Bíra, který patří mezi světovou špičku mezi brankáři v malém fotbale. Jeho hra nohou je černou můrou našich soupeřů. K němu jsem ukázal namísto Bellyho (Jaroslav Bellada), na mladého Dominika Kunického, v němž vidím budoucnost mezi českými tyčemi. Skvělý v bráně, silný nohou. Raději se nebudu snažit je něco učit, abych je nezhoršil.

Lidovky.cz:A co realizační tým? Proběhly v něm nějaké změny?

Na pozici maséra či fyzioterapeuta nebude Kuba Lang. Já se vracím po ročním vytížení z Evropské federace. Jinak jsme ve stejném složení.

Lidovky.cz: V generálce na světový šampionát jste na turnaji v Brně skončili druzí za Rumuny. Napovědělo vám to něco?

Neprohráli jsme žádný zápas a sestava byla naprosto odlišná. Viděli jsme ale velký hlad po úspěchu ze strany Rumunů a velký posun slovenského týmu.

Lidovky.cz:Už se těšíte?

Moc. Nejvíce pak na českou hymnu a na ten pocit, že reprezentujeme naši zem.