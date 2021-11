Pochyby okolo krále Messiho. Svět volbu nejlepšího fotbalisty světa nechápe

Vyhraje Lionel Messi, nebo Cristiano Ronaldo? Takový je motiv drtivé většiny ročníků vyhlašování ankety Zlatý míč od roku 2008, kdy se tyto největší fotbalové hvězdy nového století poprvé umístily na dvou nejvyšších příčkách. Občas se rozvíří pochyby, zda jsou na fotbalovém trůnu opravdu oprávněně, jestli neměl vyhrát někdo jiný. Zatím se povedlo přerušit jejich nadvládu pouze před třemi lety strůjci chorvatského stříbra z MS v Rusku Lukovi Modričovi.

I proto se dychtivě čekalo, zda si blyštivou trofej letos nevyslouží Robert Lewandowski. Však už loni byl polský kanonýr jasným adeptem, jenže pořádající magazín France Football kvůli atypičnosti sezony v důsledku pandemie koronaviru vyhlašování výjimečně zrušil. Taky světová asociace FIFA nejprve avizovala stejný přístup, nakonec však ve své konkurenční anketě Lewandovského tím nejlepším přece jen zvolila.

Jenže na pondělním ceremoniálu v Paříži si pro slavnou trofej nakonec znovu došel Lionel Messi. Už posedmé, čímž ještě vylepšil vlastní rekord. V hlasování novinářů z celého světa získal 613 bodů, Lewandowski o třiatřicet méně. Brazilský rodák Jorginho, jenž s Itálií slavil zlato na Euru a s Chelsea triumfoval v Lize mistrů, dostal 460 bodů.

Během příštích hodin se vyrojila spousta nesouhlasných reakcí.

„Je pro mě čím dál těžší věřit v tato ocenění pro fotbalisty. Pro mě je Messi jedním z pěti nejlepších hráčů historie, ale musíte dokázat udělat seznam těch, jimž se v sezoně nejvíc dařilo. Není to tak těžké, sakra!“ napsal na Twitter Iker Casillas, gólmanská legenda Španělska.

„Pokud bych měl volit já, přihlédl bych k uplynulým dvěma rokům, protože loni jsme vítěze Zlatého míče neměli. A zvolil bych jednoznačně Roberta, ať už pro jeho střelecká čísla, nebo za spoustu trofejí s Bayernem,“ přiznal Kevin De Bruyne, záložník Manchesteru City, který skončil na osmém místě.

Rozhořčení Němci

Největší rozhořčení kromě Polska rezonovalo pochopitelně Německem, kde Lewandowski v posledních šesti letech za Bayern pokaždé nastřílel minimálně čtyřicet gólů, zajistil mnoho trofejí, překonal řadu rekordů včetně „nedostižných“ 41 branek Gerda Müllera za jediný ročník bundesligy a v nové sezoně už přidal dalších pětadvacet tref. „Co ještě bude muset dokázat?“ ptají se mnozí.

„Abych byl upřímný, po této volbě už světu nerozumím. S veškerým respektem k Lionelu Messimu a dalším skvělým nominovaným hráčům, nikdo si to nezasloužil tolik jako Lewandowski. To, že nevyhrál Robert, je pro mě nepochopitelné,“ řekl někdejší německý kapitán Lothar Matthäus pro televizi Sky a bývalý brankář Oliver Kahn k Lewandowskému přidal: „Zasloužil by si vyhrát, protože každý den předvádí absolutně neuvěřitelné věci.“

A někdejší norský reprezentant Jan Aage Fjörtoft si rýpl vtipným odhadem, jak dopadne hlasování po sezoně 2026/27. „Lewandowski právě vstřelil 63 branek za rok, vyvinul nejlepší lék proti covidu, vyhrál Ligu mistrů, stal se druhým polským papežem po Janu Pavlu II., senzačně zvítězil s Polskem na mistrovství světa. Messi získal Zlatý míč,“ napsal Fjörtoft na Twitteru.

Nutno podotknout, že Lewandowského Bayern letos v Lize mistrů vypadl docela brzy. Na druhou stranu to jen potvrdilo, jak je polský střelec pro bavorský velkoklub i přes velkou kvalitu kádru důležitý. Kvůli zranění kolene chyběl mimo jiné právě ve čtvrtfinále proti Paris St. Germain, na němž Mnichovští nakonec ztroskotali.

Rozhodla Copa América

Sám čtyřiatřicetiletý Messi, který na vyhlášení přišel ve třpytivém flitrovém saku, by se v případě letošního neúspěchu asi nezlobil. Už není v té nadpozemské formě jako dřív, dává méně gólů, v Barceloně se mu uplynulou sezonu nedařilo – jedinou trofejí byl domácí pohár a v novém pařížském působišti se zatím spíš hledá.

„Je neuvěřitelné, že jsem tady znovu. Před dvěma lety jsem myslel, že už je to naposledy,“ prohlásil Messi na pódiu a vyzdvihl konkurenta Lewandowského, na nějž zbyla alespoň nová trofej pro nejlepšího útočníka roku: „Každý ví a všichni se na tom shodneme, že loni jsi měl vyhrát. Doufám, že ti dají Zlatý míč 2020.“

Při poměřování úspěchů a statistik obou borců se však často zapomíná, že Messi dotáhl Argentinu k triumfu na jihoamerickém šampionátu, čímž konečně ukořistil významnou trofej také na reprezentační úrovni. Na turnaji byl se čtyřmi góly spolu s Kolumbijcem Díazem nejlepším střelcem, navrch přidal pět asistencí. „Vítězství na Copě América bylo klíčové,“ myslí si i Messi.

Naopak Lewandowski na Euru přes tři vstřelené branky skončil s Polskem už v základní skupině.

Je tedy logické, pokud zámořští novináři upřednostnili Messiho, i když argentinský list La Nacion do titulku článku o vyhlášení Zlatého míče zakomponoval omluvu „Perdón Robert“ – Promiň, Roberte. A letošní hlasování přirovnal k roku 2010, kdy Messi za sebou nechal tehdejší barcelonské spoluhráče Iniestu se Xavim, kteří dovedli Španělsko ke světovému zlatu v Jižní Africe. Tehdy ještě kromě novinářů hlasovali také kapitáni a trenéři národních týmů, což s sebou neslo místy bizarní volby.

Ačkoliv nakonec letos vyhrál starý známý Messi, je jasné, že žezlo přebírá mladší generace. Portugalec Cristiano Ronaldo z Manchesteru United, který se pondělního ceremoniálu ani nezúčastnil, skončil tentokrát až šestý.

Ať už oba předvedou ve zbytku rozjeté sezony lepší výkony než dosud, největší očekávání stejně bude směřovat k vrcholu příštího roku – předvánočnímu mistrovství světa v Kataru. A jak asi magazín France Footbal se svou tradiční anketou zareaguje na fakt, že šampionát vrcholí až po obvyklém termínu vyhlášení...?