Policie nakonec Platiniho propustila. Obvinění proti legendárnímu záložníkovi zatím nevznesla

Paříž Bývalý předseda UEFA Michel Platini, zadržený kvůli vyšetřování korupce při volbě pořadatele fotbalového mistrovství světa 2022, byl po bezmála celodenním úterním výslechu v noci propuštěn. Francouzská protikorupční policie nevznesla proti třiašedesátiletému bývalému reprezentantovi žádné obvinění.

„Bylo to dlouhé, ale vzhledem k množství otázek to nemohlo být jiné,“ řekl Platini novinářům poté, co po půl jedné v noci opustil oddělení protikorupční policie v Nanterre na pařížském předměstí. „Ptali se mne na Euro 2016, na mistrovství světa v Rusku, na mistrovství světa v Kataru, na Paris Saint-Germain, na FIFA,“ dodal.

Podle médií se vyšetřovatelé zajímali především o oběd, který devět dní před volbou Kataru pořadatelem MS 2022 uspořádal tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Na něm byli mezi hosty i Platini a tehdejší katarský premiér.

Trojnásobný držitel Zlatého míče přiznal, že pro katarskou kandidaturu hlasoval, rozhodně ale odmítl, že by jí dal přednost na Sarkozyho žádost. Na schůzce se mělo podle médií jednat o převzetí prvoligového klubu Paris Saint-Germain katarskými investory.

Úterní zadržení a následný dlouhý výslech označil Platini za velmi bolestnou zkušenost. „Bolí to, zejména po tom všem, co jsem fotbalu dal,“ svěřil se. „Dobrá, oni jen dělají svou práci. Ale jsou to staré záležitosti, které jsem už mnohokrát vysvětloval a vždycky jsem byl upřímný,“ dodal.

Jeho právník William Bourdon prohlásil, že bezmála celodenní zadržení považuje za zbytečný humbuk. „Michel Platini odpověděl na všechny otázky tak precizně, jak jen mohl. Pro nás tím celá záležitost skončila. Nevěříme, že by mohl být z čehokoli podezřelý,“ uvedl.

V minulosti Platini připustil, že se krátce před volbami sešel s dnes už distancovaným katarským fotbalovým funkcionářem Muhammadem bin Hammámem. Ten podle některých médií uplatil různé funkcionáře FIFA celkovou částkou pět milionů dolarů, aby hlasovali při volbě v roce 2010 pro Katar.

Platini stál v čele UEFA od roku 2007 a zároveň byl i místopředsedou FIFA. V roce 2015 ale ve funkci skončil poté, co dostal od etické komise FIFA osmiletý zákaz působení ve fotbale za sporné přijetí peněz od tehdejšího předsedy FIFA Seppa Blattera za údajnou poradenskou činnost. Po sérii odvolání dosáhl Francouz pouze snížení trestu na čtyři roky.

Spolu s Platinim byli v úterý v Nanterre vyslýcháni také bývalý generální tajemník Elysejského paláce Claude Guéant a tehdejší Sarkozyho poradkyně pro sport Sophie Dionová.