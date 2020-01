Kontroverzní Platini zpět na scéně? Světová hráčská unie Fifpro využití jeho služeb popřela

Amsterodam Světová hráčská unie Fifpro popřela, že by do svých služeb angažovala bývalého předsedu evropské fotbalové unie UEFA Michela Platiniho. Podle francouzských médií se měl bývalý reprezentant po čtyřletém trestu vrátit do fotbalového prostředí v roli osobního poradce šéfa Fifpro Philippa Piata, pro něhož by pracoval jako dobrovolník.

„Fifpro by ráda dala na vědomí, že o žádné takové funkci nebylo jednáno ani nebyla schválena výkonným výborem Fifpro,“ uvedla v Nizozemsku sídlící organizace, která hájí zájmy zhruba 65 tisíc profesionálních fotbalistů, v dnešním stručném prohlášení.

Platini vedl UEFA v letech 2007 až 2015 a byl považován za nástupce Seppa Blattera v čele mezinárodní federace FIFA, jejímž byl místopředsedou. Jeho kariéru přerušil původně osmiletý zákaz působení ve fotbale za přijetí sporné platby od Blattera za údajnou poradenskou činnost. Po sérii odvolání dosáhl pouze jeho zkrácení na polovinu, trest mu vypršel vloni v říjnu. Někdejší vynikající záložník ale stále usiluje o prokázání neviny, proto dosud nezaplatil FIFA pokutu 60 tisíc švýcarských franků (asi 1,42 milionu korun) spojenou se zákazem činnosti. Právě uhrazení dlužné částky by bylo podmínkou pro případné získání některé důležité funkce ve fotbale.