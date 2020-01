Lukaku si chválí tvrdého kouče: Musíte dělat, co řekne. Po Slavii mě přede všemi seřval

Milán Fotbalový kanonýr Romelu Lukaku si nemůže vynachválit letní přestup z Manchesteru United do Interu Milán. Šestadvacetiletý Belgičan věří, že v dresu „Nerazzurri“ naplno rozvine svůj potenciál. Hodně mu k tomu dopomáhá trenér Antonio Conte, který si s hráči nebere servítky. Naplno to Lukaku poznal po zářijovém zápase základní skupiny Ligy mistrů proti Slavii, kdy ho Conte před celým týmem zkritizoval.

„Řekne vám rovnou do očí, jestli něco děláte dobře nebo špatně. Vzpomínám si na první utkání v Lize mistrů proti Slavii, v němž jsem hrál hodně špatně, přímo otřesně, a pěkně jsem to od něj před celým mužstvem schytal. To se mi předtím v kariéře nikdy nestalo,“ řekl Lukaku pro Sky Sports. Čeští mistři tehdy remizovali na San Siru 1:1.



„Hned poté následovalo milánské derby. Odehrál jsem jedno z nejlepších utkání v sezoně. Pošlapal mi svědomí, ale zároveň mě probudil. Dělá to všem, nezáleží na tom, kdo jste. Všichni si jsou rovní,“ uvedl Lukaku, který v odvetě na hřišti Slavie pomohl Interu gólem a dvěma nahrávkami k výhře 3:1.

Spolupráci s italským koučem si pochvaluje. „Vzpomínám si na první trénink v Miláně. Nebyl jsem na takovou náročnost zvyklý. O anglické lize se říká, že je fyzicky nejnáročnější ze všech, ale nikdo nedře tak tvrdě jako my. Nikdy. Jsme na tom fyzicky nejlépe ze všech,“ prohlásil Lukaku.

„Při trénincích stojí Conte u postranní čáry a požaduje a povzbuzuje vás v tom, abyste přidali. Nedovedete si představit, jak je to náročné, ale nikdo si nestěžuje a nikdo se nevzdá, protože vám dodá energii pokračovat. To se potom projevuje na hřišti. Pokud neděláte, co řekne, nehrajete. Víte, na čem jste, a přesně to na něm respektuju,“ konstatoval belgický reprezentant.

„Jsme nejběhavější tým ze všech, vytváříme si hodně šancí a máme skvělou obranu, protože se až do konce nevzdáváme. Z toho mám radost. Uvědomil jsem si, že tu můžu naplno využít svůj potenciál,“ řekl někdejší hráč Chelsea či Evertonu.

Inter za něj „Rudým ďáblům“ zaplatil 65 milionů eur (přes 1,6 miliardy korun). „Minulá sezona byla složitá, věci nešly tak, jak jsem si představoval, a nehrál jsem dobře. V březnu jsem došel k rozhodnutí, že musím změnit prostředí, a oznámil jsem to trenérovi (Solskjaerovi). Myslím, že pro obě strany bylo dobré se rozejít. Udělal jsem správné rozhodnutí,“ uvedl Lukaku, který za milánský celek vstřelil 18 branek v 26 soutěžních zápasech.