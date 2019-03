Popravil svou Spartu. ‚Máme radost, že jsme ji sekli. Kanga není můj šálek kávy, říká Matějovský

Vítězstvím nad Spartou se mladoboleslavští fotbalisté poprvé vyhoupli do první šestky, která po třicátém kole bude hrát ve skupině o titul. „Ale žádné konkrétní cíle si nedáváme. Jsme rádi, že nám to šlape, ale pořád se musíme koukat především pod sebe a snažit se vyhrát co nejvíc zápasů,“ řekl Matějovský.